Chị chồng cắn nát tai em dâu

Tuy nhiên chị Hoa cho rằng mình không liên quan đến số tiền này nên không có nghĩa vụ phải trả.

Vành tai chị Hoa bị cắn nát.

Lập tức hai mẹ con bà Hạnh lao vào đánh túi bụi chị Hoa, nhiều người chứng kiến nhưng không dám can ngăn trước thái độ hung dữ của mẹ con bà Hạnh. Do sức khỏe yếu, cánh tay phải lại từng bị chồng chặt đứt lìa cách đó vài năm nên chị Hoa chỉ biết chịu trận. Hai mẹ con bà Hạnh dùng đá đánh vào đầu và dùng miệng cắn nát vành tai chị Hoa.

Sau đó nạn nhân được mọi người đưa đến bệnh viện, mặc dù bác sĩ may ghép phần tai bị rách nhưng ít ngày sau phần tai này phải cắt bỏ vì hoại tử.

Theo chị Hoa, các bác sĩ cho biết, để phục hồi chức năng thính giác hoàn toàn và làm thẩm mỹ lại vành tai, chi phí lên đến 50 triệu đồng.