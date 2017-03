Chỉ cơ quan điều tra mới có thể làm rõ

* Nhiều ý kiến vẫn nói rằng họ cảm thấy có gì đó chưa ổn, khi trường hợp bị xử lý nặng nhất lại là một cộng tác viên dạng hợp đồng của Thanh tra xây dựng quận 1, trong khi chánh thanh tra chỉ bị phê bình?

* Xin hỏi trong quá trình xử lý cán bộ, ông có bị sức ép nào từ cấp trên hay bị sức ép từ chính những người bị xử lý?

* Thưa ông, đến nay đã phát hiện 26 công trình sai phép trên địa bàn quận nhưng vì sao việc xử lý cán bộ chỉ dừng lại ở bốn công trình phường Bến Nghé?

Ông Tuyến nói:- Đây mới chỉ là xử lý bước đầu về mặt hành chính, trong vài ngày tới UBND quận sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ 12 trường hợp có liên quan, giao thanh tra quận tiến hành thanh tra xem có dấu hiệu tiêu cực hay không. Nếu có tiêu cực quận sẽ tiếp tục xử lý hoặc chuyển cơ quan điều tra thụ lý, tùy theo mức độ vụ việc. Tôi nghĩ thanh tra quận hoặc cơ quan điều tra có nghiệp vụ, có thời gian mới có thể làm rõ: có những vấn đề khác bên trong vụ việc này hay không.- Tôi hoàn toàn chia sẻ với người dân về mức xử lý đối với cán bộ, khi để xảy ra những công trình xây dựng sai phép quy mô như vậy trên địa bàn. Người bị sa thải là cộng tác viên nhưng được giao trực tiếp phụ trách địa bàn, nơi xảy ra bốn công trình xây dựng sai phép - đã không phát hiện, không báo cáo lãnh đạo thanh tra xây dựng quận vụ việc trên. Tuy nhiên ở góc độ quản lý, tôi thấy việc phân công như vậy là chưa ổn, còn lỗ hổng, một phần do hiện nay lực lượng thanh tra xây dựng vừa thiếu vừa yếu, chưa đủ bố trí công việc do tuyển dụng khó. Lẽ ra nên phân công theo nhóm, phụ trách từng công trình cụ thể và có thể kiểm soát lẫn nhau chứ không thể chia mỗi người phụ trách một địa bàn. Phân công như vậy trách nhiệm rất chung chung, không rõ ràng.- Tôi hoàn toàn không bị sức ép nào cả, thậm chí lãnh đạo UBND TP hoàn toàn chia sẻ, ủng hộ cách làm của quận 1. Quyết định xử lý kỷ luật cán bộ do tôi ký nhưng kết quả xử lý phải dựa trên sự đồng thuận của ba thành viên thuộc hội đồng kỷ luật quận và ý kiến của đại diện hơn 10 tổ chức đoàn thể quận. Quá trình xử lý, UBND quận thường xuyên có báo cáo với thường trực quận ủy.- Quan điểm của quận là không bao che, phát hiện đến đâu xử lý đến đó. Hiện nay quận đang tập trung tháo dỡ các công trình xây dựng sai phép theo chỉ đạo của TP và đề nghị bốn phường khác có nhiều công trình xây dựng sai phép (ngoài phường Bến Nghé) kiểm điểm, báo cáo trách nhiệm khi để xảy ra các công trình xây dựng sai phép trên địa bàn. Tùy từng vụ việc cụ thể quận sẽ có hình thức xử lý thích hợp.