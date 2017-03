Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai chậm trả tiền thưởng tết cho cán bộ

Cuối năm 2015, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định khen thưởng và hỗ trợ tết Nguyên đán 2016 với mức 800.000 đồng cho mỗi cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều cán bộ, nhân viên, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã “ém” số tiền khen thưởng tết trên không chi cho họ. Khi Thanh tra Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai tiến hành thanh tra toàn diện Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai thì ngày 14-9, lãnh đạo cơ quan này mới cho các cán bộ, nhân viên ký lãnh tiền khen thưởng tết. Một số người đã ký nhận số tiền này nhưng cũng có nhiều người chưa ký nhận vì cho rằng sự việc bất bình thường.



Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Văn Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, cho biết số tiền khen thưởng, hỗ trợ cho cán bộ, nhân viên tổng cộng khoảng 160 triệu đồng. Tuy nhiên, ngân sách không rót số tiền này mà lấy từ quỹ cho khen thưởng của Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai để chi bởi đơn vị thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính. Do vậy so với các năm trước thì tiền thưởng tết của cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai năm 2016 không tăng mặc dù ngoài tiền khen thưởng tết của cơ quan ra thì còn có thêm tiền khen thưởng tết của UBND tỉnh Đồng Nai.

Cũng theo ông Quang, toàn bộ tiền thưởng, hỗ trợ tết của cán bộ, nhân viên Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai mỗi người là khoảng 6 triệu đồng. Trong số này có 800.000 đồng tiền khen thưởng, hỗ trợ tết của UBND tỉnh Đồng Nai. Như vậy trên thực tế Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã chi 800.000 đồng tiền khen thưởng tết của UBND tỉnh Đồng Nai cho cán bộ, nhân viên chứ không phải chưa chi như phản ánh.

“Trong việc này Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cũng có sai sót là trong số tiền khen thưởng, hỗ trợ tết 6 triệu đồng mà cơ quan đã chi thì kế toán phải kê ra gồm các khoản gì. Thế nhưng kế toán không kê nên làm cho cán bộ, nhân viên hiểu nhầm là chưa chi khoản tiền do UBND tỉnh khen thưởng” - ông Quang nói.

Trả lời câu hỏi Chi cục Thú y đã chi trả tiền thưởng tết rồi vậy tại sao ngày 14-9 lại cho cán bộ, nhân viên ký nhận tiền thưởng tết, ông Quang nói do sai sót kế toán chưa kê khai số tiền này trong lần nhận 6 triệu đồng nên cán bộ, nhân viên tưởng chưa được lãnh tiền thưởng tết của UBND tỉnh. Do vậy để giải tỏa sự hiểu nhầm này, ngày 14-9, Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai đã cho cán bộ, nhân viên ký nhận số tiền 800.000 đồng thưởng tết mà tỉnh đã phê duyệt. Về dư luận cho rằng chi cục trưởng thú y tỉnh đã câu kết với kế toán của cơ quan này để “ém” tiền thưởng tết do UBND tỉnh phê duyệt của cán bộ, nhân viên để bỏ túi riêng, ông Quang khẳng định không có việc này.

Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Minh Đạo, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đồng Nai, cho biết hiện thanh tra sở này đang tiến hành thanh tra toàn diện đối với Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai. Theo ông Đạo, đây là cuộc thanh tra định kỳ bình thường nằm trong kế hoạch hằng năm. Cuộc thanh tra này sẽ có nhiều nội dung, trong đó có nội dung thanh tra về việc chi tiền thưởng tết cho cán bộ, nhân viên.

“Việc Chi cục Thú y đến ngày 14-9 mới trả tiền khen thưởng, hỗ trợ tết cho cán bộ, nhân viên là bất thường và sai phạm. Còn sai phạm như thế nào thì phải chờ kết luận của thanh tra mới biết được. Nếu kết quả thanh tra kết luận có sai phạm trong việc này thì sẽ xử lý nghiêm” - ông Đạo khẳng định.