Chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về giao thông trong dịp lễ

Theo đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương phổ biến các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông. Đặc biệt là đối với người tham gia giao thông bằng môtô, xe máy, khuyến khích người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng, hạn chế đi lại bằng phương tiện cá nhân, đặc biệt là đối với những chuyến đi có cự ly dài trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng giao thông cao.

Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu siết chặt quản lý chất lượng và an toàn giao thông đối với các phương tiện vận tải hành khách. Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, nhà ga, cảng hàng không, bến tàu, phà… phải có phương án tổ chức vận tải hành khách phù hợp, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm, hủy chuyến. Bên cạnh đó đổi mới phương thức bán vé, niêm yết giá vé, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định.



Đi xe công cộng sẽ hạn chế được tắc đường. Ảnh: VIẾT LONG

Thủ tướng cũng yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Tăng cường phối hợp lực lượng, kết hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông và an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông, bến xe, bến tàu, nhà ga, cảng hàng không, phương tiện giao thông công cộng.



Ông Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các trạm thu phí đường bộ có phương án tăng cường nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thu phí thuận tiện, nhanh chóng, có biện pháp xử lý linh hoạt khi mật độ phương tiện tăng cao, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, nhất là các tuyến cửa ngõ ra, vào các đô thị lớn. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, gắn trách nhiệm cho chủ tịch UBND cấp xã trong hoạt động chở khách tại các bến đò ngang, các điểm du lịch trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các cơ quan có liên quan cung cấp số điện thoại đường dây nóng về vận tải và bảo đảm an toàn giao thông, công bố rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng để tiếp nhận các ý kiến phản ảnh của cơ quan, đơn vị và người dân về an toàn giao thông trong dịp lễ.