Chỉ đạo xác minh, làm rõ clip công an dùng dao đánh nhau với tài xế

Cách đây vài giờ, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục an ninh được cho là đang công tác tại Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn có hành vi ẩu đả, xô xát với một lái xe.



Hình ảnh cán bộ an ninh đang cầm dao uy hiếp tài xế (ảnh phải) được cắt ra từ clip

Trong clip, người mặc sắc phục an ninh đứng dưới đường, dùng vật cứng liên tục ném vào cửa kính của một chiếc xe tải. Tiếp đó, người này trèo lên xe để khiêu khích và lôi lái xe xuống đường.

Sau khi bị lôi xuống xe và bị túm cổ áo để hành hung, người tài xế đã chống trả lại. Lúc này, người mặc sắc phục an ninh bất ngờ rút ra một con dao và liên tiếp có hành vi gây nguy hiểm cho đối phương.

Sau khi được mọi người can ngăn kịp thời, người tài xế bỏ chạy, còn người mặc sắc phục công an đã lên xe máy bỏ đi khỏi hiện trường.

Đoạn video được cho là ghi lại vào sáng sớm nay (17/7) tại Thị trấn Ba Bể, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

Sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc trước hành vi của người mặc sắc phục an ninh và cho rằng nếu không được mọi người can ngăn kịp thời thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Giám đốc công an tỉnh Bắc Kạn, ông Ma Văn Lả, cho biết tỉnh đã biết thông tin này. Sau khi xem clip, công an tỉnh đã yêu cầu công an huyện Ba Bể xác minh, làm rõ sự việc, báo cáo lại với công an tỉnh.

Trong khi đó, phát biểu trên Dân Trí, đại tá Trịnh Đình Hậu, Trưởng Phòng tham mưu, công an tỉnh Bắc Kạn nói: Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, Công an tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Công an huyện Ba Bể vào cuộc xác minh, làm rõ. Người mặc sắc phục trong clip bước đầu được xác định là Triệu Văn Thu, cán bộ An ninh Công an huyện Ba Bể.