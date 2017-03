Chỉ điểm cướp tiệm vàng, lãnh 18 năm tù

Năm 1996, Chúng đến huyện Bray-Chol-sa, tỉnh Ta-Keo (Campuchia) thuê đất làm ruộng và buôn bán nông sản. Tại đây, Chúng quen biết với Piêng Trai - kẻ cầm đầu một băng cướp có vũ khí. Piêng Trai kêu Chúng đi tìm các tiệm vàng Việt Nam lớn ở biên giới Tây Nam (giáp Campuchia) để cướp tài sản rồi “chia vàng cho”. Chúng nhận lời, thuê xe máy hướng dẫn băng cướp đi thăm dò.

Sau nhiều ngày, băng cướp này đã nhắm vào tiệm vàng Quốc Thắng tại chợ thị trấn Nhà Bàng (Tịnh Biên). Ngày 5-7-2009, dưới sự chỉ điểm của Chúng, sáu tên cướp người Campuchia đi trên hai xe máy biển số Campuchia đã tìm đến tiệm vàng này. Tại đây, hai tên nổ máy chờ, bốn tên xông vào dùng súng khống chế chủ tiệm vàng, đập tủ kính cướp 224 lượng vàng 24K và 10 lượng vàng 18K (tổng giá trị gần 5 tỉ đồng) rồi tẩu thoát qua biên giới.

Bốn ngày sau, Chúng bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ khi chưa kịp nhận phần vàng được chia. Qua công tác phối hợp giữa Công an tỉnh An Giang với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia, sáu tên cướp người Campuchia cũng lần lượt bị bắt (do Việt Nam và Campuchia chưa có hiệp định tương trợ tư pháp nên những người này sẽ bị phía Campuchia xử lý).

Tại phiên tòa hôm qua, Chúng nại rằng thường xuyên bị Piêng Trai uy hiếp, đe dọa, đánh đập nên không thể không nghe theo. Tuy nhiên, đại diện VKS đã bác bỏ lời biện hộ này của bị cáo.

Theo tòa, tuy bị cáo bị lệ thuộc vào việc làm ăn ở bên đất Campuchia, bị bọn cướp ép buộc nhưng bị cáo đã giúp sức tích cực trong việc đi thuê, mua phương tiện phạm tội, dẫn đường, chỉ điểm cho các đồng phạm người Campuchia cướp tiệm vàng, cần xử phạt nghiêm khắc như trên.

ĐỨC TRÍ - VĨNH SƠN