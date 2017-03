Chị em dâu đòi nhau chiếc… rương gỗ

Theo đơn khởi kiện của bà Q. (ngụ huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa), cuối năm 1987, bà lấy chồng và được mẹ chồng cho một chiếc rương gỗ xưa để đựng hành lý. Hai năm sau, chị M. cũng về làm dâu chung nhà và cũng được mẹ tặng một chiếc rương tương tự.

Nước cuốn mất rương

Ba năm sau, mẹ chồng qua đời, bà Q. chuyển ra ở riêng và mang theo “quà hồi môn” là chiếc rương do mẹ chồng tặng. Sau khi chuyển ra ngoài, do nhà cửa nhỏ thấp, hằng năm lũ về thường ngập và ướt nhiều đồ nên đầu năm 2004, bà Q. đem đồ đạc qua nhà em dâu gửi trong đó có chiếc rương.

Mọi chuyện bẵng đi một thời gian, đầu năm 2009, con trai lớn chuẩn bị lập gia đình nên bà Q. lấy món quà mẹ chồng năm xưa tặng mình để giao lại cho con dâu.

Khi được đề cập đến chuyện này, chị M. cho biết cách đây hai năm nước lũ dâng cao, chiếc rương gỗ do bà Q. gửi bị nước cuốn theo cùng nhiều đồ đạc khác nên không thể có rương giao lại cho chị.

Nghe tin chiếc rương bị mất, bà Q. yêu cầu người em dâu phải trả bằng một chiếc rương khác. Chuyện mất rương - đền rương sau gần ba năm vẫn không thể nào phân giải nên bà Q. đã đâm đơn khởi kiện ra TAND huyện.

Chỉ có thể đền bằng thóc

Tại các phiên hòa giải, người chị dâu một mực đòi người em phải trả một chiếc rương khác. Người chị còn cho rằng: “Mẹ tôi tặng hai đứa con dâu hai chiếc rương và căn dặn phải giữ kỹ. Tôi sợ lũ cuốn nên đem sang nhà em dâu gửi để em dâu giữ gìn giùm. Đằng này em dâu lại nói lũ làm trôi, trong khi rương của nó thì còn đó không hề trụng nước”. Từ đó người chị cho rằng người em đã không tôn trọng đồ gửi. Tuy nhiên, bà nêu ra giả thiết: “Rương của nó thì còn, của tôi thì lũ cuốn. Điều đó chứng tỏ nó chỉ mất chiếc rương của nó chứ không phải của tôi...”.

Về phía người em là chị M. giãi bày chị có nhận giữ giúp chiếc rương cho chị dâu. Tuy nhiên, chiếc rương bị lũ cuốn trôi là do lý do khách quan của thiên nhiên, hoàn toàn không do sự tác động của chị nên chị không có lỗi. Dù vậy, chị hứa sẽ chịu trách nhiệm đền bù trong việc làm mất tài sản do lỗi “khách quan” này. Nhưng trước yêu cầu mất rương - đền rương của chị dâu thì chị hoàn toàn không đồng ý vì vô lý. Chị M. hỏi lại chị dâu: “Nhẽ nào sau này ai nhờ chị trông một người chồng nhưng chị không may làm lạc và người đó bắt chị đền người chồng khác cùng nguồn gốc, chị chịu không?”.

Để giải quyết, chị M. nói sẽ đền cho chị dâu cái rương bằng cách quy ra thóc.

Không đồng tình, bà Q. bảo chiếc rương không chỉ là tài sản vật chất mà còn là tài sản “phi vật chất” không thể quy kết ra hiện vật là tiền hay thóc. Trong trường hợp này, chị M. còn một chiếc rương cùng nguồn gốc nên việc đền cho bà chiếc rương này là thỏa đáng và hợp lý, tránh thiệt thòi từ mọi phía.

Chị M. lắc đầu: “Với chị nó là tài sản phi vật chất thì với tôi cũng là phi vật chất. Trong trường hợp này không thể chuyển nhượng mà chỉ có thể đền bù bằng tiền. Tôi không có tiền nhưng có thóc, cứ quy ra thóc tôi sẽ đền”.

* * *

Sau hai lần hòa giải nhưng các bên vẫn nhất mực giữ nguyên quan điểm nên tới đây tòa sẽ đưa vụ án ra xét xử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ chị em đòi đền rương khá hi hữu này khi có diễn tiến mới.

Sợ mất mặt với con dâu “Tôi đã kể cho con dâu nghe chuyện trước đây được mẹ chồng cho chiếc rương và hứa sẽ cho lại đứa con này chiếc rương đó làm quà cưới. Nay nếu tôi không tặng sẽ mang tiếng thất hứa và còn có thể bị con dâu nghĩ xấu là tôi sống không tốt nên không có quà từ mẹ chồng để lại” - bà Q. phân trần. Sau đó bà vẫn bảo nay chiếc rương của người em giống y chang chiếc rương cũ và cùng nguồn gốc từ người mẹ chồng để lại nên người em phải nhượng lại chiếc rương này cho bà là hợp lý...

DƯƠNG HẰNG