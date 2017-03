Chỉ số giá tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh tháng 9 tăng 1,13%

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chỉ số này tăng 3,16% so với tháng 9/2013 và tăng 2,41% so với tháng 12/2013.Theo đại diện Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng này, có nhiều nhóm hàng tăng đột biến đã làm chỉ số CPI tăng cao.Theo đó, nhóm hàng tăng cao nhất trong tháng Chín là giáo dục với mức tăng 19,02% so với tháng trước.Nguyên nhân nhóm giáo dục tăng vì tháng này là mùa cao điểm mua sắm các sản phẩm phục vụ mùa khai giảng học mới.Tiếp theo lần lượt các mặt hàng thuộc nhóm hàng tăng gồm thiết bị và đồ dùng thiết bị tăng 0,39% so với tháng trước; may mặc, mũ nón giày dép tăng 0,30%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,14% và hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%.Tuy nhiên, trong tháng Chín, có nhiều nhóm hàng giảm sâu so tháng trước như giao thông vận tải (giảm 2,03%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (giảm 0,55%); ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,20%); dược phẩm và dịch vụ y tế (giảm 0,04%).Đặc biệt, trong nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống chỉ có mặt hàng lương thực tăng 0,10% so với tháng trước, trong khi các mặt hàng còn lại gồm thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình đều giảm.

Ngược chiều với chỉ số CPI, chỉ số giá vàng tháng 9/2014 giảm 0,93% so với tháng trước; tương tự chỉ số tỷ giá USD cũng giảm 0,03%./.

Theo Vietnam+