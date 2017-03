Chi tiết buổi gặp giữa CSCĐ TP.HCM và người dân bị túm cổ áo

Thượng tá Huỳnh Văn Hùng thông tin, lực lượng CSCĐ thi hành nhiệm vụ theo Luật Công an nhân dân và Pháp lệnh CSCĐ, không cần phải có thẻ xanh tuần tra như lực lượng CSGT, quá trình tuần tra nếu phát hiện ai nghi vấn đều có quyền dừng phương tiện, kiểm tra hành chính.Trong đó tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng CSCĐ. Theo luật quy định, công dân khi tham gia giao thông buộc phải có CMND, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, bảo hiểm… Trong trường hợp anh Sơn, khi bị CSCĐ yêu cầu dừng xe, kiểm tra giấy tờ, nếu không xuất trình được thì tổ tuần tra có quyền mời về trụ sở công an gần nhất. Tổ CSCĐ sẽ có trao đổi với công an địa phương đó và bàn giao lại người bị kiểm tra hành chính. Nếu công dân sau đó cung cấp đủ giấy tờ thì sẽ được giải quyết cho đi, còn nếu có sai phạm, vi phạm gì thì sẽ bị xử phạt, xử lý theo quy định.