Chi tiết buổi họp báo vụ bí thư huyện chết trong xe ô tô

Đại tá Lương Văn Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Định cung cấp thông tin về vụ việc tại buổi họp báo. Ảnh: TẤN LỘC

“Bước đầu, Công an tỉnh Bình Định xác định nguyên nhân chính gây ra cái chết đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn và chị Nguyễn Thị K. (21 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn) trong chiếc ô tô là do ngạt khí CO và chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm”.

Đại tá Lương Văn Bình, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Bình Định cho biết như vậy tại cuộc họp báo chiều nay (8-7) xung quanh vụ việc trên.

Cuộc họp báo do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định đồng chủ trì.

Đại tá Bình thông tin: Khoảng 5g ngày 7-7, ông Nguyễn Xuân Điềm (42 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn) phát hiện chiếc ô tô bốn chỗ ngồi 77A.01814 đậu trên đường vào nhà của ông, gần cầu đập Lại Giang. Khi lại gần, ông Điềm thấy xe trong tình trạng nổ máy, đóng cửa. Ông Điềm gõ thùng xe nhưng không ai trả lời. Ông Điềm mở cửa xe thì phát hiện bên trong xe một người đàn ông và một cô gái đã chết ở tư thế ngồi trên ghế phía trước của xe.

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân nam là ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn; còn cô gái là chị Nguyễn Thị K.

Kết quả khám nghiệm tử thi của hai nạn nhân cho thấy cả hai đều không có dấu hiệu của ngoại lực tác động.

Theo Đại tá Bình, qua tài liệu xác minh ban đầu, ông Bình và chị K. có quen biết nhau.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nguyễn Giờ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định bày tỏ: “Đây là nỗi đau, mất mát lớn của hai gia đình nạn nhân”.



Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định (đứng) trả lời các câu hỏi của PV tại cuộc họp báo. Ảnh: TẤN LỘC

.Pháp Luật TP.HCM:Cơ quan điều tra đã xác định thời gian, hành trình di chuyển chiếc xe của ông Nguyễn Thanh Bình trong đêm 6-7 như thế nào?

+ Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định: Cho đến bây giờ chúng tôi chỉ có tài liệu là người dân phát hiện chiếc xe có tại vị trí đó chứa chưa có tài liệu xác định chiếc xe này trong đêm 6-7 đã đi những đâu”.

. Cơ quan điều tra đã xác định cơ chế, thời điểm khí CO tràn vào chiếc xe như thế nào?

+ Đại tá Nguyễn An Ninh: Kết quả khám nghiệm tử thi cho phép kết luận nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là nhiễm độc khí CO, còn nó tràn vào như thế nào thì chúng tôi đang điều tra. Bởi khí CO có thể được sản sinh ra từ nhiên liệu đốt cháy chưa hết. Chiếc xe đó đang sử dụng nhiên liệu. Khi xe dừng nhưng vẫn nổ máy nên nó vẫn đốt nhiên cháy, mà đốt cháy chưa hết thì khí tràn qua các lỗ hở, dẫn vào xe.

Tuy nhiên, đấy chỉ là một hướng nhận định thôi. Còn khí tràn vô xe như thế nào thì ban đầu chúng tôi chỉ mới chỉ khoanh vào khả năng là xe dừng và nổ máy lâu. Khi xe nổ máy lâu thì gió sẽ đẩy khói vào xe. Còn có nguyên nhân nào khác không thì chúng tôi đang điều tra. Bởi vì dù kết luận nguyên nhân chính là nhiễm độc khí và không có ngoại lực tác động nhưng cơ quan công an tiếp tục xác minh.

Chúng tôi khẳng định rằng đây chỉ là một vụ tai nạn. Do vụ việc mới xảy ra nên chúng tôi phải có thêm thời gian để điều tra.

Đến thời điểm này, cơ quan công an chưa phát hiện dấu hiệu tội phạm bởi kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy toàn bộ bên trong xe không sự va lực, hai người ngồi ở vị trí bình thường, tài sản trong xe cũng ở vị trí bình thường.