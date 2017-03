Chỉ trưởng phòng, sao chiếm đoạt tài sản lớn thế?

Theo thông tin ban đầu từ Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an), Giang Kim Đạt đã tham ô, trục lợi hơn 18,6 triệu USD (400 tỉ đồng) và chuyển số tiền này cho cha là ông Giang Văn Hiển. Ông Hiển đã dùng tiền này mua bán nhà cửa, đất đai và nhiều tài sản khác. Ông Hiển cũng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Liên quan đến vụ này, đến nay cơ quan an ninh điều tra kê biên khoảng 40 biệt thự, căn hộ, đất nền ở nhiều nơi, trong đó có cả căn hộ ở Singapore. Những căn hộ này do ông Hiển và người thân hoặc người khác đứng tên. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.