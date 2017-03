Chỉ vì bênh bạn gái...

Cô gái trẻ có khuôn mặt khả ái rụt rè bước vào phòng xử án của TAND thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Đến hàng ghế trên cùng, nơi có người thanh niên trạc tuổi đang ngồi trước vành móng ngựa, T.T.D.M (tên cô gái) tranh thủ hỏi thăm trước khi tòa làm việc rồi quay xuống hàng ghế ngồi với đôi mắt đỏ hoe.



Chuyện bé xé to



Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, M. phải nghỉ học giữa chừng ở nhà phụ giúp cha mẹ. Nhưng ở miền quê nghèo khó (huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang) không có việc làm, M. quyết định sang thị xã kế bên tìm việc từ năm mới 16 tuổi. M. xin vào làm việc ở một tiệm massage lớn nhất nhì ngay trung tâm thị xã.



Làm ở đây một thời gian, M. quen biết và có quan hệ tình cảm với N.H.T (SN 1991, lớn hơn M. 1 tuổi), người địa phương, có một tiệm sửa chữa điện thoại di động gần nơi M. làm việc. Cả hai quyết định chung sống và đã chuẩn bị tổ chức đám cưới. Nhưng…









Và cái giá phải trả

Vào một buổi tối cuối tháng 9-2010, khi M. làm ở tiệm massage thì K. cùng 2 người bạn bước vào, trong đó có người yêu cũ của M. Sau khi mua vé, người cũ yêu cầu đích danh M. phục vụ. M. từ chối liền bị người này nhục mạ, trả vé, đòi lại tiền rồi lấy tờ 50.000 đồng… nhét vào ngực của M. kèm theo lời cợt nhả: “Trả giùm tiền bo cho bạn của tôi”.Bị xúc phạm, M. kéo vai anh ta, ném lại tiền kèm theo những câu nói khó nghe. Lập tức K. bước tới giáng bạt tai rất mạnh khiến cô phải nghỉ làm ở nhà điều trị.Khuya ngày 6-10-2010, T. chạy xe qua tiệm massage đưa M. về nhà trọ. Trên đường về, T. ghé tiệm điện thoại lấy đồ còn M. vẫn ngồi chờ trên xe. Lúc đó, K. vừa đi nhậu về chạy ngang qua thấy M. Nhớ lại câu nói đêm nọ của M., K. dừng lại, cầm mũ bảo hiểm sấn đến gây sự. T. bước ra, thấy hai bên cự cãi nên lên tiếng khuyên can cũng bị K. mắng chửi, thách thức: “Mai mốt mày khỏi sống ở đất Vị Thanh này”, sau đó K. phóng xe đi.T. và M. không ngờ sau đó K. rủ thêm bạn tìm đến phòng trọ của họ la hét, thách thức đánh nhau.Bị những người xung quanh đuổi đi, nhóm K. ra đường. Tuy nhiên, vừa đi khoảng 10 m, thấy M. mở cửa đi ra, K. liền quay trở lại. Thấy vậy, T. lấy con dao Thái Lan bước ra cửa. Khi K. dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người của T., bạn của K. cũng xông tới dùng tay đánh, T. đã rút dao đâm K.K. được đưa đi cấp cứu, sau đó giám định có tỉ lệ thương tật 31%.Hôm ra tòa, không còn vẻ hung hăng, ngông cuồng, cả bị cáo lẫn người bị hại đều tỏ ra kiệm lời. Hai người mẹ của họ cũng lặng lẽ, âu lo dõi theo từng diễn biến cũng như nhận định của tòa về vụ án. Khi được hỏi về động cơ gây án, T. lí nhí khai: “Vì người yêu của bị cáo bị K. xúc phạm, chửi bới nhiều lần rồi đánh... Với lại, người bị hại cũng nhiều lần thách thức đánh nhau, đe dọa bị cáo…”.K. cũng thừa nhận mình có lỗi, xin tòa xem xét giảm nhẹ cho T., ngoài ra, K. không có yêu cầu gì khác. Một vị hội thẩm nói: “Bị cáo có công ăn việc làm ổn định, cũng sắp kết hôn. Nhưng chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, muốn bênh vực bạn gái để chứng tỏ mình, bị cáo đã dùng hung khí tấn công, ăn thua đủ với người khác mà trở thành tội phạm. Về phần K., là thanh niên mà suốt ngày say xỉn, tụ tập, có những hành vi sai trái, ngông cuồng để dẫn đến những mâu thuẫn không đáng có…Trong vụ án này, người thắng cũng như người thua đều chẳng được gì; ngược lại, một bên bị tổn hại sức khỏe, bên kia vừa mất tiền vừa phải ngồi tù…”.Tòa nhận định hành vi của bị cáo rất nguy hiểm, gây mất trật tự trị an, xâm phạm sức khỏe của người bị hại được pháp luật bảo vệ, cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm tại địa phương. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại; bị cáo đã bồi thường và được người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt…Cuối cùng, tòa đã tuyên phạt bị cáo T. 42 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.Theo Sông Hậu (NLĐ)