Chỉ vì nóng lòng lấy lại vàng đã mất...

Mỗi khi làm việc gì sai trái, người ta lại biện minh hàng trăm lý do thế này thế khác để biện minh. Ở nhiều phiên tòa, tôi được chứng kiến đa số các bị cáo đổ lỗi hành vi phạm tội do quá nóng giận, do nhà nghèo, hoàn cảnh khó khăn, do không hiểu biết pháp luật… Tuy nhiên, đó chỉ là một cái cớ.

1. Chiều hôm ấy, ngoài trời lất phất mưa, trong phòng xử, đứng trước vành móng ngựa là hai bị cáo Trần Văn Truyền và Phan Văn Thảo. Hai bị cáo luôn cúi mặt như sợ bắt gặp ánh mắt của những người tham dự phiên tòa.

Truyền sinh ra trong một gia đình khá giả, có vợ và hai con. Truyền có một tiệm buôn kha khá, đảm bảo cho gia đình sống đầy đủ... Nếu không có việc mất trộm tại nhà mẹ vợ thì Truyền đã không phạm tội.

Ngày 9-5-2010, mẹ vợ Truyền mất trộm tám chỉ vàng. Lúc này mọi người thấy K. lảng vảng gần đó và do K. thường hay bắt trộm gà vịt nên dù không có chứng cứ, K. vẫn bị mọi người nghi ngờ... Chiều tối, mẹ vợ Truyền lôi K. vào nhà hỏi chuyện nhưng K. không thừa nhận việc trộm vàng. Truyền nóng giận liền trói K. lại tra hỏi. K. vẫn một mực bảo mình không trộm nên được một lúc, phía Truyền phải thả ra.

Phần Thảo, ít giờ sau, nghe Truyền kể lại sự tình liền a dua với bạn bắt K. về nhà mình, lấy dây trói K. lại tiếp tục tra hỏi. Do bị đau đớn, K. khai nhận có lấy trộm vàng của mẹ vợ Truyền. Nghe vậy, Truyền và Thảo chở K. giao công an...

2. Mới dây, TAND huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Vị chủ tọa hỏi Truyền: Bị cáo có biết việc bắt K. như vậy là vi phạm pháp luật không? Truyền trả lời: Bị cáo không biết làm như vậy là vi phạm pháp luật. Bị cáo chỉ nghĩ đơn giản, nghi K. lấy trộm thì giữ K. để điều tra ra việc lấy trộm.

Vị chủ tọa nói: Nếu mọi người ai cũng làm như bị cáo thì xã hội sẽ ra sao? Nghi người khác lấy trộm là có quyền bắt giữ hay sao?

Vị hội thẩm nhân dân chia sẻ: Chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền bắt, giữ người và việc điều tra, truy tìm người phạm tội là thẩm quyền của cơ quan chức năng. Gia đình bị cáo có mất trộm tài sản, việc đầu tiên là bị cáo phải báo cho cơ quan chức năng xử lý chứ không thể bắt người...

Riêng đối với bị cáo Thảo, chủ tọa hỏi: Mục đích của bị cáo bắt K. để làm gì? Thảo đáp: Để tra hỏi xem K. có lấy trộm vàng của nhà Truyền không, bị cáo chỉ vì giúp bạn.

Vị chủ tọa tiếp lời: Bị cáo có biết hành vi bắt giữ người là vi phạm pháp luật không? Thảo đáp: Bị cáo không biết, bị cáo chỉ nghĩ kẻ phạm tội thì ai cũng có quyền bắt giữ.

Tòa cho rằng: Bị cáo nói đúng, kẻ phạm tội thì ai cũng có quyền bắt nhưng chỉ là ở trường hợp kẻ đó đang phạm tội quả tang hay bị truy nã. Còn trong trường hợp này, bị cáo chỉ nghe Truyền kể lại sự việc và bản thân Truyền chỉ nghi ngờ K. chứ không có chứng cứ gì khác. Nhưng nghe xong bị cáo thực hiện ngay, không phân biệt đúng sai là không thể chấp nhận.

3. Được nói lời sau cùng, Truyền và Thảo gửi lời xin lỗi đến nạn nhân K. và gia đình. Vì tiếc của, vì sự nghi ngờ vô căn cứ, các bị cáo đã xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của người bị hại. Hai bị cáo xin tự nguyện bồi thường một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần cho nạn nhân.

Tuy nhiên, người bị hại đã xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Công tố viên nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của công dân, đề nghị phạt bị cáo Truyền chín tháng tù treo, Thảo chín tháng tù cùng về tội bắt giữ người trái pháp luật.

HĐXX cho rằng việc bắt giữ, giam người phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Các bị cáo không được cơ quan có thẩm quyền cho phép bắt người. Hành vi bắt trói người để tra hỏi vì nghi nạn nhân K. lấy cắp vàng trong khi không có căn cứ chứng minh K. phạm tội trộm cắp là hoàn toàn trái với quy định. Các bị cáo bất chấp, xem thường pháp luật để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Truyền sáu tháng tù treo, phạt bị cáo Thảo bốn tháng tù.

Sau phiên tòa, mọi người ra về và thầm tiếc cho hai bị cáo. Giá như hai bị cáo có cách xử sự đúng đắn hơn, phù hợp hơn thì không nên nỗi. Chỉ vì một chút sai lầm, hai bị cáo đã trả giá đắt trong cuộc đời của mình...

