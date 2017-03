Chia tay gần 60 năm, vẫn được chia thừa kế

Thế nào là hôn nhân thực tế? Theo Tòa Dân sự TAND Tối cao, hôn nhân thực tế chỉ được công nhận nếu đáp ứng được cả hai điều kiện về hình thức và nội dung. Về hình thức: Hai bên chung sống với nhau như vợ chồng trước ngày 3-1-1987 mà không đăng ký kết hôn. Về nội dung: Hai bên nam, nữ phải tuân thủ đầy đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1960 (trừ những trường hợp cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc trước giải phóng, lấy tiếp vợ hoặc chồng khác đã có thông tư hướng dẫn riêng). Tòa xử đúng nhưng vẫn băn khoăn Dù thực tế hôn nhân giữa ông Bảo và mẹ của ông Tươi đã không còn tồn tại trong gần 60 năm nhưng mối quan hệ này không kết thúc bằng một bản án ly hôn, cũng không kết thúc theo trường hợp được quy định trong Thông tư 60 ngày 22-2-1978 nên pháp luật vẫn công nhận đây là quan hệ hôn nhân thực tế. Do đó, tại thời điểm mở thừa kế, ông Bảo vẫn là người thừa kế của mẹ ông Tươi. Tòa xử đúng nhưng điều tôi băn khoăn là do hoàn cảnh lịch sử trước đây nên pháp luật hôn nhân gia đình vẫn công nhận quan hệ hôn nhân thực tế. Nhưng ở vụ này, dù pháp luật có chấp nhận tư cách thừa kế của ông Bảo thì về mặt thực tế và cả về mặt đạo lý, tôi nghĩ ông không xứng đáng được hưởng phần di sản mà mẹ ông Tươi để lại. Do đó, nếu đã có quy định về hôn nhân thực tế thì có thể các nhà làm luật cũng nên xây dựng quy định về ly hôn thực tế để bảo vệ xác đáng hơn quyền lợi của những người liên quan trong các trường hợp tương tự. Luật gia ĐẶNG ĐÌNH THỊNH, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Việt Nam tại TP.HCM Xem xét thêm nguồn gốc di sản Lẽ ra tòa sơ thẩm nên làm rõ nguồn gốc sổ tiết kiệm mà mẹ của ông Tươi để lại là có trong thời kỳ hôn nhân nào với người chồng nào để từ đó xác định phần của bà. Bởi sau ông Bảo thì mẹ của ông Tươi còn chung sống với hai người chồng nữa. Trong quá trình đó, bà có thể cùng những người chồng này tạo lập ra phần tài sản là tiền trong sổ tiết kiệm. Vì vậy, nếu tòa chia thừa kế vội vã e rằng sẽ không thuyết phục. Một thẩm phán Tòa Dân sự TAND TP.HCM