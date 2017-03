Chia tay xe ba gác

Chờ giờ “G” Chính sách hỗ trợ những người sử dụng xe ba, bốn bánh thô sơ đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định từ ngày 29-4-2009 và Bộ Tài chính đã có thông tư hướng dẫn từ ngày 17-6-2009. Nhưng đến thời điểm này, nhiều quận, huyện ở TP.HCM vẫn cho rằng thời gian triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ quá gấp nên không thể hoàn thành các thủ tục để hỗ trợ cho người dân nhanh được. Những chiếc xe ba gác sẽ không còn xuất hiện trên nhiều tuyến đường TP.HCM - Ảnh: LÊ VÂN Mỗi nơi mỗi kiểu Quận Tân Bình có trên 1.000 xe ba, bốn bánh tự chế đăng ký hỗ trợ theo quyết định 584 của Thủ tướng (bao gồm cả xe đẩy tay). Ông Phạm Văn Lang, phó Phòng Kinh tế quận Tân Bình, cho biết quận mới chỉ nhận hồ sơ thống kê từ các phường, đến tuần sau mới thẩm định. Nếu cố gắng thì chỉ kịp thẩm định xong hồ sơ xin hỗ trợ của người dân trong năm 2009 chứ khó có thể chi tiền hỗ trợ trước ngày lệnh hạn chế xe ba, bốn bánh tự chế có hiệu lực. Ông cho biết không chỉ những người dân có hộ khẩu thường trú, mà những người tạm trú có KT3 và những người cư trú lâu dài trên địa bàn quận sinh sống bằng xe ba, bốn bánh tự chế đều được nhận hỗ trợ. Đối với những trường hợp cư trú nhưng chưa đăng ký tạm trú thì phải có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố hoặc cảnh sát khu vực về việc đã cư trú lâu dài và mưu sinh chính bằng xe tự chế. Quận Bình Thạnh là một trong hai quận hoàn thành phần thống kê danh sách người có số lượng xe tự chế đăng ký hỗ trợ sớm nhất TP. Đại diện Phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh cho biết toàn quận có gần 1.100 xe, trong đó nhiều gia đình có hai, ba xe. Tổng cộng có 60 trường hợp xin hỗ trợ chuyển đổi thành xe tải (được hỗ trợ 9 triệu đồng). Địa phương này cũng không phân biệt người có hộ khẩu thường trú và tạm trú (KT3), nếu có đăng ký cư trú lâu dài ở quận và có nguyện vọng xin hỗ trợ sẽ được làm hồ sơ. Tương tự, nhiều quận, huyện khác vẫn đang tiến hành công tác thống kê số lượng xe được hỗ trợ. Theo ông Tạ Quang Vinh, phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, ngày 22-12 sở đã có công văn chỉ đạo các quận, huyện ứng ngân sách quận chi tiền hỗ trợ cho các hộ dân trước, TP sẽ duyệt trả lại sau. Quận nào khó khăn không có tiền ứng trước thì báo cáo lại với sở để tìm cách giải quyết. Theo tổng hợp của Sở Tài chính, hiện mới có chín quận gửi báo cáo nhu cầu vốn hỗ trợ, quận có nhu cầu vốn cao nhất lên đến 10 tỉ đồng. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, người dân được đăng ký hỗ trợ chuyển đổi xe ba, bốn bánh đến hết ngày 31-12 và ngày 31-3-2010 sẽ hết thời hạn giải ngân tiền hỗ trợ. Xử lý các vi phạm Ông Phạm Văn Lang cho biết: “Việc xử lý xe ba bánh cơ giới, xe ba, bốn bánh tự chế thu hồi của người dân thì chúng tôi chưa tính đến. Có thể tiêu hủy xe, bán phế liệu nộp tiền vào ngân sách hoặc dùng làm kinh phí trang trải cho công tác hỗ trợ thu hồi. Tôi sẽ đề xuất với lãnh đạo UBND quận kỹ hơn về vấn đề này”. Tương tự, bà Võ Thị Thanh Nga, phó trưởng Phòng Lao động - thương binh và xã hội quận 4, cho biết những trường hợp đã nhận tiền hỗ trợ thì quận sẽ thu hồi và rã toàn bộ số xe. Theo đề xuất của UBND các phường, số tiền từ việc rã xe sẽ đưa vào kinh phí phường để hỗ trợ công tác thu gom và rã xe. Ông Trịnh Đức Chinh, phó cục trưởng Cục Đăng kiểm VN, cho rằng đối với các loại xe ba bánh gắn máy trước đây được nhập khẩu thì ngay từ khi nhập khẩu phía đăng kiểm đã kiểm định chất lượng. Tuy nhiên, những xe này sau khi được đăng ký cấp biển số phải tiếp tục đăng kiểm kiểm định để lưu hành theo đúng trọng tải của xe. Các trung tâm đăng kiểm vẫn tiếp nhận các loại xe này nhưng do xe của người dân ngay bước đầu kiểm tra đã không đạt chỉ tiêu và môi trường nên không được đăng kiểm. Đa số những xe ba bánh gắn máy đăng ký từ năm 1995 trở về trước không còn đạt chỉ tiêu nên nhiều người không đưa xe đến kiểm định chất lượng. Sở GTVT cũng đang triển khai kế hoạch gắn các biển báo cấm trên 67 tuyến đường và biển hạn chế lưu thông trên các tuyến vành đai theo quy định trước ngày 1-1-2010. Thượng tá Võ Văn Vân, phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ Công an TP.HCM, cho biết từ trước đến nay Công an TP vẫn đang xử lý, xử phạt xe ba bánh gắn máy vi phạm không giấy tờ đăng ký hoặc đi vào tuyến đường cấm lưu thông. Từ 1-1-2010, CSGT tiếp tục xử lý các vi phạm của các loại xe này với phạm vi giới hạn khu vực cấm, tuyến đường cấm theo quyết định mới của UBND TP. NGỌC HÀ - NGỌC HẬU