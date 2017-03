Chích điện giật chết vợ trong nhà tắm

Bị cáo Coòng dặn dò con gái trong giờ nghị án.



Theo Thế Bình (Lao Động, Dân trí)



Một buổi tối, đợi vợ bước vào nhà tắm, hắn đấu một sợi dây điện vào máy hàn và lạnh lùng hạ sát người từng “đầu ấp tay gối với mình”. Sau vụ thảm án ấy, người chết, kẻ vào tù, chỉ còn lại những đứa con thơ dại gánh nỗi đau cha giết mẹ…Năm 1998, Chề Lỳ Coòng và cô gái hàng xóm Vi Thị Thảo - cùng là người di cư đến Đắc Lắc - kết duyên với nhau khi Thảo vừa tròn 16 tuổi. Rồi lần lượt hai cô con gái và một cậu con trai kháu khỉnh ra đời, cuộc sống đã nghèo giờ lại càng nghèo hơn, miếng ăn phải lo từng bữa. Năm 2007, Coòng bàn với Thảo đưa cả gia đình về Bình Phước sinh sống.Về Bình Phước, hai vợ chồng khai hoang được 2ha rẫy trồng càphê, điều và Coòng mở một tiệm hớt tóc nhỏ. Gia đình đỡ vất vả hơn, nhưng cũng chính thời gian này, Coòng bắt đầu nghe xì xào chuyện vợ mình có quan hệ “ngoài luồng”. Được một thời gian thì 2ha rẫy của gia đình bị thu hồi, Coòng chuyển qua nghề làm ống cống. Từ đó, Thảo chỉ ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con, sinh lười nhác, thích đi chơi hơn làm.Thấy vợ sắm nhiều quần áo mới, chăm chút cho bản thân hơn trước, không còn toàn tâm toàn ý chăm sóc con, máu ghen trong Coòng sôi lên. Những trận đòn “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” bắt đầu diễn ra như cơm bữa. Nhiều lần Coòng tức giận đem đốt hết quần áo của Thảo. Càng thế, Thảo càng điên tiết hơn, càng muốn làm tới để chọc giận Coòng.Những người hàng xóm của đôi vợ chồng này nói rằng, dù rất yêu vợ con nhưng Coòng hay ghen và nóng tính, còn Thảo lại quá ham chơi. Em Chề Chương Mai (sinh năm 1999) - con gái của Thảo - kể lại, có những lần mẹ kéo rất nhiều người lạ về nhà ăn nhậu, thấy con về tới đầu ngõ đã xua con đi để tiếp tục cuộc vui. “Mẹ hay đi chơi lắm, có những lần đi tới 3-4 ngày không về, bố phải đi tìm, lần nào cũng thấy mẹ nhậu say” - em Mai nói.Đầu năm 2012, Coòng phát hiện mình bị bệnh suy tủy, rồi dần dà Coòng bị liệt một chân. Gom ít tiền trong nhà, Coòng qua Trung Quốc chữa trị, nhưng bệnh tình không khỏi mà cái chân còn lại cũng bị bại liệt nốt.Theo hồ sơ vụ án, trưa 19.9.2012, sau khi Coòng đi chữa bệnh về được vài ngày, Thảo nói sẽ đi làm ở Bình Dương nhưng người chồng không đồng ý nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận vì cho rằng Thảo bỏ bê chồng con, lấy tiền theo trai nên Coòng nảy sinh ý định giết vợ. Người chồng tật nguyền lấy một đoạn dây điện dài khoảng 7m nối một đầu vào cực dương nguồn điện của máy hàn phía sau nhà rồi kéo đầu dây điện còn lại vào nhà tắm, nối vào một móc treo quần áo.21h cùng ngày, Thảo đi vào nhà tắm, Coòng liền đi ra đóng cầu dao nguồn điện máy hàn rồi vào nhà tắm. Thấy chồng đi vào, Thảo đuổi: “Đi ra cho tôi tắm”, Coòng không nói gì đến lấy móc nhôm móc vào cổ khiến Thảo bị điện giật ngã xuống nền nhà tắm bất tỉnh. Xong việc, Coòng lặng lẽ ra ngoài ngồi xem tivi.Khoảng 10 phút sau, bé Mai đi ra nhà tắm thấy mẹ nằm dưới nền nhà nên gọi Coòng. Lúc này, Coòng mới đi ra chỗ máy hàn ngắt cầu dao điện, tháo móc nhôm ra khỏi cổ vợ rồi giả vờ như vợ bị trúng gió, rối rít cùng hàng xóm đưa vợ đi cấp cứu.Cái tin Thảo chết vì trúng gió nhanh chóng được thông báo. Thế nhưng đến khoảng 14h ngày hôm sau, khi mọi người chuẩn bị tẩm liệm thì phát hiện trên cổ Thảo có một vết cháy rất lạ dài khoảng 5cm.Cha mẹ Thảo báo cơ quan công an và yêu cầu giám định pháp y. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm vụ án, cơ quan chức năng nhận định đây là một vụ giết người có kế hoạch. Đến ngày 20.9, Coòng bị bắt. Tại cơ quan điều tra, Coòng đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình.Trong phiên tòa xét xử ngày 23.8.2013, TAND tỉnh Bình Phước xét xử Chề Lỳ Coòng về hành vi giết người. Phiên tòa không có nhiều người tham dự, chỉ có một vài người đại diện gia đình người vợ quá cố của Coòng và cháu gái Chề Chương Mai - con gái lớn của bị cáo.“Bị can hối hận lắm, chỉ vì một phút nông nổi không giữ được bình tĩnh mà đã làm nên chuyện động trời. Để giờ đây gia đình tan nát, vợ mất trong tay bị can. Ba đứa con nhỏ không nơi nương tựa. Trong khi đó bị can thì phải vào tù không giúp được gì cho con cái” - Coòng chia sẻ trong quãng thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với phóng viên -“Nếu thời gian quay lại thì có chết bị can cũng không dám làm chuyện như vậy. Cô ấy muốn đi theo ai thì đi. Muốn làm gì thì làm, bị can cứ ở nhà chăm sóc con, bố con ở với nhau thôi”.Trong suốt phiên tòa xét xử, lâu lâu, Coòng lại ngoái nhìn lại phía sau, nơi đứa con gái lớn đang chăm chú dõi theo cha. Khi được HĐXX cho nói lời cuối cùng, ngoài việc xin lỗi gia đình người vợ quá cố thì Coòng chỉ biết xin lỗi các con và mong được có cơ hội để trở về bên cạnh con thơ. Lết nhẹ hai chân bị liệt quay lại phía sau trong giờ nghị án, Coòng ôm con gái nhỏ dặn dò trong nước mắt trước khi nhận bản án 16 năm tù.