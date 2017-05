Chiếc Mercedes tự bốc cháy?

Giữa tháng 11-2008, ông N.V.P đã khởi kiện chủ một bãi giữ ôtô trên đường Lãnh Binh Thăng (quận 11, TP.HCM) ra TAND quận này đòi bồi thường vì chiếc xe hơi của ông bị cháy rụi khi gửi xe.

Tai họa bất ngờ

Theo đơn kiện, ông P. là chủ chiếc xe hơi bốn chỗ hiệu Mercedes mua vào đầu năm 2008. Ngày 31-5-2008, tài xế của ông mang xe đến bãi giữ xe ôtô trên để gửi. Bất ngờ chiều ngày 4-6, tài xế của ông nhận được điện thoại của bãi giữ xe báo rằng xe ông đã bị cháy toàn bộ.

Đến hiện trường, ông P. được công an cho biết theo nhận định ban đầu, xe ông tự bốc cháy do bị chập điện. Ông P. không đồng ý nên ngày 6-6, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã tổ chức thu thập, giám định nguyên nhân gây ra vụ cháy. Đến tháng 9-2008, ông P. được Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy TP thông báo xe của ông cháy là do bị chập dây dẫn điện nối với hộp chia điện ở phía dưới ghế sau. Từ đó, công an đã không khởi tố vụ án.

Ông P. cho rằng kết luận giám định xe bị cháy do chập điện là không khách quan, cần phải xem xét đến các nguyên nhân khác. Ông khẳng định xe bị cháy là do lỗi bên giữ xe nên khởi kiện ra tòa. Theo ông, giá trị chiếc xe là 450 triệu đồng, sau khi khấu hao thời gian sử dụng, ông yêu cầu chủ bãi giữ xe bồi thường 180 triệu đồng.

Không ai nhường ai

Ngược lại, chủ bãi giữ xe phản đối kịch liệt, nói nguyên nhân chiếc xe tự bốc cháy đã có kết luận của cơ quan chức năng. Sự cố xảy ra không phải là lỗi của bãi giữ xe. Không những không chịu bồi thường, chủ bãi giữ xe còn phản tố, yêu cầu tòa buộc ông P. cùng tài xế liên đới bồi thường 18 triệu đồng mà bãi giữ xe đã bỏ ra để sửa chữa thiệt hại của hai xe bên cạnh xe của ông P. lúc xảy ra vụ cháy.

TAND quận 11 đã phải nhờ Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an giải thích rõ hơn về nguyên nhân vụ cháy. Phân viện phúc đáp: Trường hợp xe ôtô dừng máy, không khởi động, không có sự tác động vào máy xe trong một khoảng thời gian 48 tiếng đồng hồ sau thì xe vẫn có thể tự cháy.

Ông P. vẫn khăng khăng cho rằng xe không thể nào tự bốc cháy nếu không có tác động từ bên ngoài. Vì thế, cuối tháng 5-2009, TAND quận 11 phải mượn băng ghi hình gốc từ Đội điều tra xử lý về cháy nổ cung cấp để các bên đương sự xem và lập biên bản ghi nhận.

Phía ông P. sau khi xem băng ghi hình lại cho rằng trước khi xe bị cháy có vài người đi vào bãi giữ xe không rõ nguyên cớ. Khi chữa cháy, bãi giữ xe chỉ sử dụng một bình chữa cháy nhưng không hoạt động. Nhân viên bãi giữ xe chữa cháy chỉ bằng xô và thau nước. Ngoài ra cũng không thấy tấm bạt trùm xe và không biết ai đem nó ra khỏi hiện trường... Từ đó, phía ông P. khẳng định xe cháy là do bãi giữ xe có lỗi.

Bác toàn bộ yêu cầu

Do không thể hòa giải, TAND quận 11 phải mở phiên xử. Trước đó, chủ bãi giữ xe đã rút lại yêu cầu phản tố với lý do nếu tiếp tục yêu cầu, tòa phải triệu tập thêm những người liên quan đến giải quyết, gây phiền phức cho họ.

Tại tòa, phía ông P. lập luận: Nếu đóng cửa mà xe bốc cháy thì thiếu ôxy không thể làm ngọn lửa bùng cháy toàn bộ xe. Nếu không phải do phía bị đơn thiếu kiến thức trong việc chữa cháy, phá vỡ kính xe tạt nước vào thì làm sao có nhiều ôxy làm ngọn lửa bùng cháy dữ dội như vậy. Từ đó, phía ông P. cho rằng bãi giữ xe có lỗi trong việc phòng cháy chữa cháy, có lỗi trong việc cho người ra vào bãi không rõ nguyên do trong khoảng thời gian xe ông để đó. Hơn nữa, chiếc xe này sáu tháng được kiểm tra định kỳ một lần nên không thể nói xe cháy do lỗi kỹ thuật...

Phía bãi giữ xe phản pháo: Kính xe vỡ là do độ nóng của vụ cháy bên trong xe. Quá trình chữa cháy, nhân viên bãi giữ xe đã hết sức nhiệt tình tri hô và dập lửa hiệu quả, bằng chứng là đám cháy được khống chế trước khi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường. Ông P. đâu chứng minh được việc nhân viên bãi giữ xe đập kính cho không khí vào xe làm bùng phát đám cháy mà dám nói thế... Ngoài ra, căn cứ vào hợp đồng gửi giữ, bãi giữ xe không chịu trách nhiệm với xe bị cháy trong trường hợp bất khả kháng, chưa nói là xe tự bốc cháy. Hơn nữa, xe của ông P. đời 87, có thể đã thay đổi, sửa chữa nhiều lần, cộng với đường sá Việt Nam khác điều kiện đường sá nước nơi sản xuất xe. Rất có thể xe bị hư hỏng về điện dẫn đến chập điện...

Cứ thế, hai bên tranh cãi cho đến lúc tòa vào nghị án. Tòa nhận định vụ cháy trên là trường hợp bất khả kháng. Ông P. không chứng minh được có sự tác động của bãi giữ xe gây ra vụ cháy. Việc chữa cháy của bãi giữ xe có thể có thiếu sót về kỹ thuật, vô tình làm lửa bùng lên nhưng nếu không mở cửa xe để dập đám cháy bên trong thì chưa chắc đám cháy sẽ tự tắt. Cạnh đó, giám định viên cũng khẳng định xe không khởi động trong 48 tiếng vẫn có thể xảy ra sự cố điện gây cháy. Từ đó, tòa đã bác yêu cầu của ông P.

Ngay sau khi tòa tuyên án, phía ông P. cho biết sẽ kháng cáo.