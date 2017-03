Chiếc xe cub cũ rích “tố cáo” hung thủ giết bác dâu cướp của

Ngày 26-3, theo tin từ Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH (PC45) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cơ quan này đã khởi tố bắt tạm giam Nguyễn Tuấn Vũ (24 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Điền) về hành vi giết người, cướp tài sản. Vũ được cho là hung thủ đã giết bà Lê Thị Phúc (52 tuổi, ngụ xã Tam Phước, huyện Long Điền). Bà Phúc cũng chính là bác dâu của Vũ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận làm nghề thợ hồ. Do thiếu tiền tiêu xài và nợ nần của nhiều người nên Vũ đã nảy sinh ý định giết người cướp tài sản để lấy tiền trả nợ. Do là người thân nên Vũ biết bà Phúc có tiền và vàng. Sáng 24-3 Vũ chuẩn bị một con dao thái lan từ nhà và thủ sẵn trong người. Khoảng 9 giờ 30 phút, Vũ đội nón bảo hiểm, bịt mặt và chạy chiếc xe cub vốn đã rất cũ của mình trong xóm ai cũng biết đến gần nhà bà Phúc. Quan sát thấy con gái bà Phúc chạy xe ra khỏi nhà mà chưa khép cửa nên Vũ chạy tới gần cổng nhà bà Phúc, bỏ xe ở ngoài rồi lẻn vào trong.



Đối tượng Nguyễn Tuấn Vũ. Ảnh: NN

Lúc này bà Phúc đang tắm để chuẩn bị đi ăn đám cưới. Nghe thấy tiếng động lạ trong bếp nhà nên bà Phúc đi từ nhà tắm đi ra. Thấy một người bịt mặt đội nón bảo hiển đang lấy chiêc điện thoại di động của mình để trên bàn nên bà Phúc lấy chậu đập vào đầu đối tượng và kêu lên. Bị đánh bất ngờ, Vũ rút con dao thái lan trong người đâm bà Phúc một nhát, rồi kéo nạn nhân vào trong nhà tắm và đâm tiếp nhiều nhát. Trong lúc giằng co, bà Phúc nhận ra người giết mình chính là Vũ. Chưa dừng lại ở đó Vũ tiếp tục nhúng đầu nạn nhân vào lu nước trong nhà tắm cho tới khi bà Phúc tử vong.

Sau đó Vũ tháo ba chiếc nhẫn vàng, năm chiếc vòng ximen trên tay bà Phúc. Vũ lấy điện thoại rồi vào phòng lục túi xách, tủ của bà Phúc lất đi 200 ngàn đồng trong phong bì mà bà Phúc chuẩn bị để đi ăn cưới rồi leo tường lấy xe chạy đi. Tới nghĩa trang gần đó, Vũ vứt khẩu trang và con dao gây án. Lúc này phát hiện mình bị thương ở chân nên Vũ mua đồ tự sơ cứu, sau đó gọi bạn tới chở đi vào bệnh viện Bà Rịa để chữa trị vết thương.

Vũ mang ba chiếc nhẫn đi bán được hơn 8 triệu đồng. Còn chiếc điện thoại cướp được Vũ tháo sim và cho bạn dùng tạm. Sau khi gây án, nghe gia đình nói về việc bà Phúc bị sát hại, Vũ vẫn qua đám tang và cùng mọi người trong gia đình phụ chuẩn bị đám tang như chưa hề biết chuyện gì xảy ra. Sáng 25-3, Vũ vẫn tiếp tục qua đám tang và lén vứt lại năm chiếc vòng ximen ngoài cổng nhà bà Phúc. Sau đó, Vũ đi trả nợ ngân hàng.Ngay khi nhận được tin của người dân lúc 18 giờ ngày 24-3 về việc phát hiện bà Phúc bị sát hại, chiều 25-3 PC45 cùng các lực lượng đã khám nghiệm hiện trường, rà soát khoanh vùng đối tượng. Nguồn tin từ người dân cung cấp cho biết thời điểm gây án có thấy một đối tượng bịt mặt đi chiếc xe cub cũ của Vũ xuất hiện tại cổng nhà bà Phúc. Vì chiếc xe cub của Vũ rất “đặc trưng” nên không lẫn với người khác. Từ đây, PC45 đã vừa khẩn trương xác minh các hoạt động của Vũ ngày xảy ra án mạng phát hiện có nhiều điểm bất thường. Vì thế 10 giờ sáng 25-3, Vũ đã được mời về làm việc.

Qua đấu tranh khai thác, ban đầu Vũ không chịu thừa nhận là hung thủ, nói bị thương là do té xe, cướp đâm. Tuy nhiên, PC45 đã khẩn trương thu giữ dao, khẩu trang, điện thoại và xác định vết thương của Vũ là do quá trình giằng co với bà Phúc gây ra. Vì vậy, đến 16 giờ ngày 25-3, tức chỉ sau 16 giờ gây án, Vũ đã thừa nhận là kẻ giết bà Phúc, cướp tài sản.

TRÙNG KHÁNH- NGUYỄN NGÂN