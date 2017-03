Chiếm đất rừng trái phép còn đánh chủ tịch xã

Sáng nay (20-3), bà Phạm Thùy Lê, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết đã yêu cầu UBND xã An Mỹ báo cáo vụ chống người thi hành công vụ để huyện xem xét xử lý.



Một hồ nuôi tôm lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ ven biển tại thôn Giai Sơn, xã An Mỹ. Ảnh: TẤN LỘC

Theo bà Đinh Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy xã An Mỹ, ngày 19-3, khi phát hiện gia đình ông Trần Hưởng (66 tuổi, ngụ cùng địa phương) thuê hơn 10 nhân công, đào mở rộng diện tích nuôi hồ tôm trái phép trên rừng phòng hộ ven biển, xã đã cử năm cán bộ gồm công an, địa chính, xã đội đến ngăn chặn. Trong khi những cán bộ này đang chuẩn bị đo diện tích hồ nuôi tôm của ông Hưởng thì ông này dùng hung khí tấn công, đánh đuổi, khiến họ phải tháo chạy. Sau đó, khi ông Đoàn Ngọc Vinh, Chủ tịch UBND xã An Mỹ đến giải quyết sự việc, người nhà ông Hưởng tiếp tục lao vào đánh, gây thương tích cho ông Vinh.

Theo UBND xã An Mỹ, từ năm 2010, gia đình ông Hưởng đã lấn chiếm hơn 2.100 m2 đất rừng phòng hộ ven biển làm hồ nuôi tôm trái phép tại thôn Giai Sơn. Cuối năm 2012, UBND xã đã cưỡng chế, trả lại nguyên trạng khu vực hồ nuôi tôm của ông Hưởng và năm hộ khác. Thế nhưng, ngay sau đó, các gia đình này tiếp tục khôi phục các hồ với tổng diện tích hơn 12.000 m2 và thả tôm nuôi cho đến nay.

TẤN LỘC