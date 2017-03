Chiếm đoạt 47 tỉ đồng, lãnh án chung thân

Theo Lê Nga (TNO)

Theo bản án sơ thẩm, lợi dụng vị thế công tác của mình và lợi dụng mối quan hệ quen biết, Quang đặt vấn đề vay tiền, trả lãi suất từ 3 - 12%/tháng với lý do vay đáo hạn. Do tin tưởng vào vị thế giám đốc của Quang, 37 người đã cho Quang vay tiền.Ban đầu, Quang vay tiền chi tiêu cho cá nhân chứ không làm đáo hạn. Sau đó, để ém nhẹm sự việc, Quang vay của người sau trả cho người trước. Đồng thời, khi một số khách hàng đến đòi tiền, sợ bị lộ, Quang chỉ đạo nhân viên cấp dưới mượn tài sản thế chấp của 10 hồ sơ khách hàng vay vốn. Sau đó, Quang tự ý xóa thế chấp, xuất trả tài sản đang thế chấp cho khách hàng trái với quy định về cho vay khi những người này còn nợ 3,75 tỉ đồng.Từ 2006 - 2011, Nguyễn Hữu Quang đã vay 67 tỉ đồng của 37 người, trả vốn hơn 16,3 tỉ đồng, trả lãi gần 14,5 tỉ đồng. Đến ngày vụ án bị phát hiện, Quang chiếm đoạt của 34 bị hại với tổng số tiền trên 47 tỉ đồng (3 bị hại không yêu cầu giải quyết).Ngoài ra, trong quá trình làm giám đốc, Nguyễn Hữu Quang còn có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao chỉ đạo cấp dưới lập 7 hồ sơ vay khống để chiếm đoạt gần 5,1 tỉ đồng (tiền của ngân hàng) do Quang trực tiếp quản lý.Liên quan đến vụ án này, bị cáo Nguyễn Thiện Nhơn (29 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp, nguyên cán bộ tín dụng Phòng giao dịch H.Lấp Vò của Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL) là người giúp sức tích cực cho Nguyễn Hữu Quang trong việc lập 4/7 hồ sơ khống để Quang chiếm đoạt 2,65 tỉ đồng, lãnh 14 năm tù về tội "tham ô tài sản".