Chiến dịch Giờ Trái đất 2013: Không chỉ tắt điện 1 giờ

Ngày 20-3, BTC chiến dịch Giờ Trái đất 2013 tại TP.HCM đã tổ chức buổi họp báo nhằm giới thiệu qua các hoạt động hưởng ứng đã và đang thực hiện từ thời điểm ra quân đến trước thềm sự kiện tắt đèn. Đồng thời, thông điệp Không chỉ tắt điện 1 giờ được nhấn mạnh hơn nữa, cùng hướng cộng đồng tới thói quen sử dụng tiết kiệm năng lượng.

Cùng nhau tiết kiệm năng lượng

Năm 2009, Giờ Trái đất lan tỏa đến Việt Nam với sự hưởng ứng của sáu TP lớn là Hà Nội, TP.HCM, Hội An, Huế, Nha Trang, Cần Thơ và hàng ngàn hộ gia đình trong cả nước. Đến năm 2012, chương trình đã thực sự trưởng thành, lớn mạnh về quy mô và mức độ ảnh hưởng. Chỉ riêng TP.HCM đã có hơn 1.000 tình nguyện viên (TNV) đăng ký tham gia trong các dự án lớn. Năm 2013, bên cạnh mục tiêu chung là tiết kiệm năng lượng, chiến dịch Giờ Trái đất được trông đợi sẽ có một sự thay đổi lớn về quy mô lẫn chiều sâu nhận thức. Như thế chúng ta mới có cơ hội để thúc đẩy việc tận dụng nguồn năng lượng xanh nhằm giảm phát thải CO2 gây hiệu ứng nhà kính.

Các bạn TNV tuyên truyền cho hoạt động 20 giây cho Giờ Trái đất 2013.

Đến thời điểm này chiến dịch đã và đang gặt hái những thành công bước đầu với sự hưởng ứng đặc biệt từ phía người dân. Theo đó, dự án Khu phố Năng lượng xanh trong giai đoạn đầu đã đổi được gần 400 bóng đèn tại nhiều khu vực hộ dân trên địa bàn TP. Song song đó, Trường học Xanh cũng nhận được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ phía thầy cô và các em học sinh. Dự án đã cải tạo được một diện tích lớn vườn trường thành vườn cây mang tên Bảy sắc cầu vồng. Ngoài ra, các tình nguyện viên đã thu đổi được gần 1.000 vỏ hộp sữa tại ký túc xá ĐH Quốc gia; phối hợp cùng dự án tiến đến ĐH Xanh của ĐH Hoa Sen. Đặc biệt, dự án Mái nhà sinh thái đạt thành công ngoài dự kiến, thay được 212 tấm lợp với tổng diện tích trên 300 m2 và hoàn thành chỉ sau gần một tuần thi công tại Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Bình Chánh. Ngoài ra, Đạp xe tuyên truyền, 20s cho Giờ Trái đất thu hút trên 1.000 đoàn viên, thanh niên tham gia, vẫn tiếp tục những ngày hoạt động sôi nổi trên các tuyến đường khắp các quận, huyện…

Tạo sức hút lớn từ cộng đồng

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động đến thanh thiếu nhi và người dân trên TP đã được thực hiện từ rất sớm. Hơn 2.000 băng rôn, cờ phướn tuyên truyền xuất hiện trên khắp các tuyến đường trung tâm TP. Tất cả cơ sở đoàn, hội khu vực quận, huyện, trường học và khu vực công nhân lao động đều đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng. Ngày 18-3, đồng loạt các trường tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn TP cũng đã lồng ghép, triển khai tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt đầu tuần và vận động tham gia các hoạt động hưởng ứng Giờ Trái đất. Chương trình Triển lãm tranh tiết kiệm năng lượng diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên từ ngày 20 đến 24-3 dự kiến thu hút hơn 5.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham dự. Theo sau các hoạt động này, tuổi trẻ TP còn sôi nổi hưởng ứng các hoạt động xây dựng văn minh đô thị như chương trình Nguồn sáng An toàn - Văn minh - Tiết kiệm cho 50 hộ dân khó khăn; phát động và thực hiện công trình thanh niên xây dựng 24 tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện; xây dựng điểm công trình Khu phố có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm tại hẻm 157 Mai Xuân Thưởng, phường 4, quận 6 với nội dung: Cải tạo hệ thống lưới điện an toàn và mỹ quan cho 2.2 km trung thế, 5 km đường dây hạ thế. Ngoài ra còn một số hoạt động khác như chỉnh trang, làm gọn hệ thống dây thông tin, viễn thông trên 330 trụ điện trung, hạ thế (100 trụ trung thế và 230 trụ hạ thế với tổng chiều dài hơn 5 km); cải tạo, thi công lắp đặt điện kế, đường dây, hệ thống đèn chiếu sáng dân lập với chiều dài 1,15 km; thực hiện lắp đặt và sửa chữa hệ thống điện cho 400 hộ gia đình khó khăn tại quận 9 và huyện Bình Chánh.

Tất cả hoạt động trên đều hướng đến đêm sự kiện chính, chương trình Chung tay tắt điện toàn cầu Giờ Trái đất năm 2013 diễn ra từ 17 giờ đến 22 giờ ngày 23-3, tại sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên, được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 của Đài Truyền hình TP.HCM. Chương trình dự kiến thu hút hơn 5.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn TP đến tham dự.

Năm 2013, chiến dịch Giờ Trái đất do Bộ Công Thương chỉ đạo và thực hiện tập trung ở thủ đô Hà Nội. Riêng tại TP.HCM, chiến dịch cho UBND TP.HCM chỉ đạo, Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Công ty Điện tử Philips Việt Nam phối hợp với một số đơn vị khác thực hiện.

NGỌC CHÂU