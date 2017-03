Chiêu hạ tải né Trạm cân Dầu Giây

Hơn một năm trước, giới xe tải phải chạy vào các đường vòng để né Trạm cân Dầu Giây (Đồng Nai). Bây giờ, họ không cần phải né trạm nữa mà dùng chiêu mới để chạy qua trạm cân: hạ tải trước khi qua trạm.

Gần đến Trạm cân Dầu Giây, xe quá tải liền tấp vào các bãi hạ tải để xuống hàng cho vừa tải trọng được phép qua trạm cân. Số hàng vượt quá quy định được xe nhỏ trung chuyển đến bãi tập kết ở đầu bên kia trạm cân, chủ yếu tại khu vực hai cây xăng xã Đồi 61 và Nguyên Long. Sau khi chạy qua trạm cân, các xe tải chỉ việc đến bãi tập kết bốc hàng lên xe lại, thế là xong. Giá thuê xe trung chuyển để hạ tải chỉ vào khoảng 200.000 đồng/tấn hàng hóa, thấp hơn nhiều so với mức xử phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng nếu bị phát hiện quá tải khi qua trạm cân. Cách đối phó này lâu nay vẫn diễn ra ngang nhiên mà không hề bị xử lý.

Bon bon qua Trạm cân Dầu Giây. Ảnh: VÕ TÙNG

Và bốc hàng lên lại ở bên kia trạm cân rồi chạy tiếp. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc quốc lộ 1A đoạn từ giáo xứ Trà Cổ đến quán bar Lãng Mạn (thị trấn Trảng Bom) có khoảng năm điểm hạ tải. Nhưng rầm rộ nhất vẫn là hai địa điểm tại số 1755 ấp Quảng Hòa (do Nguyễn Thanh Hùng làm chủ) và tại số 2110 ấp Quảng Lộc do ông Nguyễn Thạch Ngọc làm chủ. Hai điểm hạ tải này cùng thuộc xã Quảng Tiến (Trảng Bom, Đồng Nai) hoạt động tấp nập sau khi trạm cân hoạt động trở lại. Xe tải nhỏ để chuyển hàng qua trạm do chính hai ông chủ này đầu tư và thuê người bốc xếp.

Ông Phan Mậu Khởi, Trạm trưởng Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây, nói: “Vấn đề này chúng tôi không những biết mà còn có kiến nghị đối với các cơ quan chức năng. Tại hội nghị tổng kết thí điểm do Cục Quản lý đường bộ tổ chức, chúng tôi cũng đã phản ánh chuyện này”.

Những người vận hành trạm cân bó tay đã đành, CSGT cũng tỏ ra bất lực trước chiêu mới của tài xế. Đại úy Trương Thành Thảo, Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai), nói: “Chúng tôi chỉ có thể căn cứ vào xe quá tải và thực tế khi cân trọng tải để xử lý. Còn trạm cân không nằm trong địa bàn chúng tôi quản lý”.

Vậy cơ quan nào có trách nhiệm trong việc xử lý, ngăn chặn hiện tượng này?

VÕ TÙNG