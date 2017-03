Chiều nay, bão số 3 áp sát ven bờ Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Lúc 14 giờ ngày 14-9, hai tàu cứu nạn SAR 412 và SAR 274 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 – Danang MRCC đã ứng cứu, đưa hai tàu cá của ngư dân bị nạn trên vùng biển có thời tiết xấu về cập cảng an toàn. Sáng cùng ngày, Danang MRCC nhận được tin báo tàu QB- 92021 do ông Phan Ngọc Liên (ngụ Quảng Bình) đang hành nghề thì xảy ra sự cố. Trên tàu có sáu thuyền viên. Do bão số 3 đang tiến gần về Đà Nẵng gây ra mưa dông mạnh, gió lớn, tàu có nguy cơ chìm nên yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Trước tình trạng nguy hiểm của tàu bị nạn, Danang MRCC đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Cùng ngày, gia đình chủ tàu Đna – 31724 đến trụ sở Danang MRCC báo tin tàu này đang bị hỏng máy, phải thả trôi trên biển. Trên tàu có ba thuyền viên. Do thời tiết lúc này trên biển rất xấu nên đề nghị được hỗ trợ. Danang MRCC đã điều động tàu SAR 274 rời bến đi cứu nạn. Hiện cả hai tàu nói trên đã được đưa về bờ an toàn.