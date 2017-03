Chiếu phim tranh giải Trái tim cầu vồng

Trong mùa giải năm nay, đồng hành cùng chương trình Tháng tự hào của người đồng tính, song tính và chuyển giới do Trung tâm Hoa Kỳ thuộc Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM tổ chức, tối 24-6 tại Cargo Bar (TP.HCM), Tổng Lãnh sự quán Mỹ phối hợp với YxineFF và Blue Productions tổ chức chương trình Rainbow Cinema Night, trình chiếu ba phim ngắn đã tham gia đề cử và đoạt các giải thưởng Trái tim cầu vồng của YxineFF trong năm 2013: Talking to my best friend, Không có gì quý và Ký ức mùa xuân.

Q.TRANG