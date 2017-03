Chiều tối qua, hàng trăm ngàn người đi nghỉ lễ 2-9

Tại Bến xe Miền Đông, đến 19 giờ 30 đã có hơn 27.000 người mua được vé lên 1.300 chiếc xe để đi các tỉnh. Do lượng khách đổ về đông, xe từ trong bến ra nhiều nên cửa bến phía đường Xô Viết Nghệ Tĩnh bị kẹt ứ liên tục. Việc đi vào bến rất khó khăn và các dòng xe bị kẹt kéo dài đến gần giữa cầu Bình Triệu 2. Bên trong nhà ga của Bến xe Miền Đông, tại các cửa vé của các hãng xe có thương hiệu đi tuyến ngắn như Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang… khách đã phải xếp hàng chờ mua vé vì các hãng chưa điều xe về kịp.

Do lượng khách đổ về Bến xe Miền Đông tăng nên đã xuất hiện tình trạng phải xếp hàng mua vé. Ảnh: L.ĐỨC

Tại Bến xe Miền Tây, đến 20 giờ ngày 1-9, đã có hơn 32.000 hành khách mua vé. Những tuyến đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau... có lượng hành khách tăng cao. Tại bến này, các cửa vé do doanh nghiệp ủy thác cho bến bán đến sau 22 giờ vẫn mở để phục vụ khách. Riêng các cửa vé do doanh nghiệp tự bán đã mở suốt đêm; khi đủ khách sẽ khởi hành ngay trong đêm.

Theo ông Nguyễn Văn Thành, Phó Trưởng Ga Sài Gòn, chiều tối qua đã có hơn 20.000 người lên các đoàn tàu Thống Nhất và tàu địa phương để đi nghỉ lễ 2-9. Tuyến Sài Gòn - Nha Trang đã có năm đoàn tàu rời ga. Theo thống kê sơ bộ, tổng lượng khách đi các tuyến Huế, Quy Nhơn, Phan Thiết trong chiều tối qua là hơn 5.000 người. Hôm nay (2-9), sẽ có thêm bốn đoàn tàu tăng cường chở khách ra Nha Trang và Phan Thiết.

L.ĐỨC - H.TUYÊN