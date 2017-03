Chìm phà, một thai phụ tử vong

Sáng sớm 21-11, chiếc phà mang số hiệu QNa-0379 của UBND xã Tam Hải (Núi Thành, Quảng Nam) chở 40 người dân cùng hàng chục chiếc xe máy và một xe ô tô tải đã bị chìm giữa dòng cửa biển Kỳ Hà. Hàng trăm ngư dân, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ, trục vớt phà, tìm thi thể nạn nhân xấu số.

Cứu người trong dòng nước lạnh

Những người chứng kiến vụ chìm phà cho biết cũng như mọi hôm, chuyến phà đầu ngày đưa người dân và học sinh các thôn trong xã Tam Hải vào đất liền do ông Bùi Văn Phu điều khiển. Tuy nhiên, khi phà chạy từ phía xã Tam Hải qua xã Tam Quang còn cách bờ hơn 100 m thì đột nhiên chao đảo. Hành khách trên phà hoảng loạn. “Chiếc phà chìm dần, người dân giành giật áo phao treo bên thành phà và nhảy xuống biển, người không có cũng lao theo” - anh Lê Quang Đại, người chứng kiến ở phía xã Tam Quang, kể lại.

Sau khi sự cố xảy ra, Đồn biên phòng cửa khẩu Kỳ Hà phối hợp cùng người dân ứng cứu những người gặp nạn đang trôi trên cửa biển. Ông Lâm Văn Quân, đồn phó, cho biết khi tiếp cận hiện trường thì mũi phà đã chìm. Người dân hoảng loạn bu bám vào nhau. Ông Quân cho biết: “Chúng tôi phải la thật to và dùng phao cứu hộ ném xuống nước để người dân bám vào, sau đó cứu từng người vào bờ”. Theo ông Quân, có thể lúc sự cố xảy ra, khi thấy phà chúi mũi về phía trước, hành khách trên phà hoảng quá chạy nháo nhào khiến cho chiếc phà vốn đang mất thăng bằng đã bị chìm hẳn xuống nước.

Hàng ngàn người dân hiếu kỳ và người thân các nạn nhân đợi thông tin tìm kiếm. Ảnh: MAI VŨ

Ngư dân Võ Văn Đường, người tham gia cứu nạn, kể: “Đang đánh răng rửa mặt, nghe vợ báo phà chìm, tui chạy thục mạng ra bến phà thì chiếc phà không còn, chỉ thấy hàng chục người dân đang kêu cứu trên mặt nước. Nghe mọi người bảo có người còn mắc kẹt dưới cabin, tui dùng ống hơi lặn xuống thì thấy chiếc xe tải đè lên chiếc phà, bên trong cabin có người. Tui bơi đến kéo chị ra nhưng khó quá. Khi một người nữa lặn xuống, chúng tôi mới đem được chị ấy ra khỏi cabin nhưng lên đến mặt nước thì chị đã chết” - anh Đường kể. Được biết người xấu số là chị Võ Thị Thiện Thẩm (27 tuổi, thôn 4, xã Tam Hải) đang mang thai gần ba tháng.

Hàng ngàn người dân huyện Núi Thành hay tin đã ùn ùn kéo về vây kín bến phà. Trên bờ, người thân của các nạn nhân khóc than vì lo sợ cho tính mạng của những người thân của mình. Bởi người đi trên phà phần lớn là trẻ em đi học, phụ nữ đi chợ sáng và công nhân nghèo đi làm.

Một số người cho biết tàu cá ông Hợi (thôn 1, xã Tam Tiến) và ông Hoàng (thôn 7, xã Tam Tiến) vừa từ ngoài biển trở về nghe tiếng kêu cứu đã tức tốc lao ra cứu được 10 người. Những nạn nhân khác sau đó đã được đưa đi cấp cứu, một số học sinh tiếp tục đến trường. Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc phà chìm, 16 xe máy, 10 xe đạp và một ô tô chở đầy củi. Chiếc ô tô này thuộc DNTN Tám Trang, tải trọng 1,4 tấn. Anh Võ Thành Được (thôn 4, Tam Hải) bức xúc nói: “Nếu phà không chở chiếc ô tô tải thì sẽ không xảy ra sự cố, bởi chiếc ô tô quá nặng lại chở thêm gần bốn tấn củi”.

Chìm vì quá tải, phà quá cũ

Được biết chiếc phà QNa-0379 của UBND xã Tam Hải do ông Bùi Văn Thu điều khiển từ nhiều năm nay. Đội CSGT đường thủy, Công an huyện Núi Thành cho hay phà này đã được sử dụng từ lâu, vẫn thường xuyên được kiểm tra và đến ngày 7-12 tới sẽ hết hạn đăng kiểm. Mặc dù được kiểm tra thường xuyên nhưng không hiểu sao phà này rất thiếu an toàn, rất ít áo phao, lại chở đến hàng chục người và xe cộ. Ngoài ra, nhiều phần gỗ của phà đã bị mục nát, hư hỏng. Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, chiếc phà này chỉ được phép chở 30 người và không được phép chở ô tô.

Anh Võ Văn Đường, người tham gia cứu bốn người thoát chết trong vụ chìm phà, bên chiếc ghe phương tiện cứu người sáng 21-11. Ảnh: MAI VŨ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Nguyên nhân chìm phà là do phà quá tải, chở cả xe ô tô nên khi gặp sóng lớn đã bị mất thăng bằng làm nước tràn vào gây chìm phà. Một phần khác là do phà đã quá cũ, mục nát, không đảm bảo an toàn”.

Xã Tam Hải có khoảng 700 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu. Được biết bến phà này là con đường độc đạo đưa người dân xã đảo Tam Hải vào đất liền.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ chỉ đạo Sở GTVT tìm phương tiện khác thay thế để đảm bảo việc đi lại cho người dân xã Tam Hải, đồng thời chỉ đạo UBND huyện Núi Thành, các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân để truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Huỳnh Khánh Toàn cho biết: “Tỉnh đã quyết định khen thưởng năm cá nhân và một tập thể, trong đó có ngư dân là người dân xã Tam Hải đã trực tiếp cứu vớt người và tham gia trục vớt tàu”.

LÊ PHI - MAI VŨ