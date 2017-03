Chìm tàu bốn ngư dân mất tích

Trước đó, tàu cá mang số hiệu TTH-6629 do ông Hồ Minh Hiền (42 tuổi, trú Hải Tiến, thị trấn Thuận An) làm thuyền trưởng cùng bốn ngư dân là Phạm Thú (56 tuổi), Võ Văn Hoàng (46 tuổi), Phạm Tòa (42 tuổi) và Nguyễn Văn Hải (42 tuổi) (đều trú ở thị trấn Thuận An) đang di chuyển vào bờ sau hai ngày đánh cá ngoài khơi thì gặp sóng lớn, sương mù khiến tàu bị đánh chìm.

Nhận được tin báo khẩn cấp hàng chục tàu cá ngư dân đã ra ứng cứu. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày các tàu cá ngư dân đã cứu được ông Hiền vào bờ an toàn.

Thông tin ban đầu, tàu cá TTH-6629, ra khơi đánh cá vào ngày 16-1, khi tàu chìm cả năm ngư dân trên tàu không mặc áo phao.

Bà Phùng Thị Tuyết, vợ ông Võ Văn Hoàng khóc ngất khi nhìn những con thuyền cứu nạn cứ lần lượt vào bờ nhưng không có tin tức gì về chồng mình: “Anh ấy nói sẽ đi ba ngày kiếm tiền mua sắm áo ấm cho hai mẹ con đón tết. Sao anh lại thất hứa với mẹ con em…”- hai cánh tay chị ôm chặt lấy đứa con khuôn mặt ngập nước, rồi khụy xuống bãi cát miếng lẩm bẩm những lời gì đó về người chồng nhưng không ai nghe thấy. Nhìn mẹ lịm đi, em Võ Thanh Bình (con chị Tuyết) òa khóc: “Mẹ ơi bố sẽ về, mẹ đừng như thế nữa còn sợ lắm mẹ ơi… Bố ơi bố về đi…”. Bình nắm lấy vai mẹ rồi lay nhẹ. Hai mẹ con ôm nhau nước mắt trào.



Bà Phùng Thị Tuyết ôm con khóc ngất bên bãi biển. Ảnh: V.LONG

Cạnh đó không xa, bà Nguyễn Thị Lượng (vợ ông Tòa) quỳ xuống bãi cát hai tay chắp vào nhau, mắt hướng về phía con thuyền chìm rồi gào lên: “Anh ơi đừng bỏ em đi anh nhé. Anh mà đi em không biết sống sao đây…”. Bà Lượng cho biết, anh Tòa là trụ cột gia đình, mỗi đợt tết anh lại ra khơi kiếm tiền, nhưng lần này chắc anh đi mãi...

Theo Bộ Chi huy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, do cửa biển Thuận An bị bồi lắng nên khi nhận được tin báo không đưa tàu lớn ra ứng cứu được mà phải dùng ca nô và tàu của ngư dân. Hiện công tác tìm kiếm đang tiếp tục được tiến hành.

Được biết, cửa biển Thuận An bị bồi lắng khiến tàu thuyền khó ra vào, những năm qua rất nhiều tàu gặp nạn ở khu vực này.

VIẾT LONG