Chìm tàu cá, 8 thuyền viên được cứu thoát

Chiều 16-2, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết tám thuyền viên trên tàu cá BTh 96972 TS bị chìm vào sáng cùng ngày đã được cứu thoát.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng nay, 16-2, tàu cá BTh 96972 TS, công suất 295 CV, hành nghề câu khơi, do ông Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1957, trú tại khu phố 7, phường Phước Hội, thị xã La Gi, Bình Thuận), làm thuyền trưởng. Chủ phương tiện là bà Võ Thị Liên (sinh năm 1968, trú khu phố 7, Phước Hội), trên tàu có tám thuyền viên.

Khi tàu đang hoạt động, khai thác hải sản tại vùng biển có tọa độ: 8o 29' 30’’N – 108o 44' 30’’ E thì bị sóng to, gió mạnh đánh chìm. Sau khi tàu bị nạn, các thuyền viên đã được tàu cá BTh 96800 TS do ông Nguyễn Văn Huy làm thuyền trưởng, cứu vớt được bốn thuyền viên; bốn thuyền viên còn lại được tàu của giàn khoan Đại Hùng cứu vớt an toàn.

Hiện tám thuyền viên trên tàu bị chìm được đưa vào khu vực mỏ Đại Hùng (mỏ dầu khí). Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị UBND thị xã La Gi và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh hỗ trợ, huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực tọa độ tàu cá BTh 96972 TS bị nạn hỗ trợ trục vớt, cứu kéo tàu vào bờ để sửa chữa; đồng thời hỗ trợ, đưa các lao động trên tàu bị nạn về đất liền.