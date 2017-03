Chìm tàu cá ở Thanh Hóa, năm ngư dân được cứu sống, bốn người mất tích

Ba ngư dân được may mắn cứu sống là Nguyễn Văn Dương, Phạm Văn Tân và Phạm Văn Sơn (cùng quê huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa). Đồn biên phòng Quỳnh Phương đã chăm sóc sức khỏe ba ngư dân và cùng UBND thị xã Hoàng Mai thăm hỏi, trao tiền để các ngư dân trở về nhà.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 5-12, tàu cá TH 91567 TS do anh Hoàng Văn Tuyên (ở xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc) làm chủ, chở chín ngư dân đánh cá gần đảo Mê (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm. Anh Tuyên và ngư dân Nguyễn Văn được tàu hàng Atlantic Ocean đi qua phát hiện, cứu vớt. Tàu cũng đã phát tín hiệu kêu cứu để các tàu cá gần đó tìm kiếm các ngư dân còn lại. Tuy nhiên, do trời tối và sóng to, gió lớn nên công tác tìm kiếm gặp khó khăn.





Hai anh em Chung và Giám bơi 4 tiếng trên biển vào được bờ. Ảnh: TH.VÂN

Như vậy, đến chiều 6-12 vẫn còn bốn ngư dân mất tích là Phạm Văn Hải (trú xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc), Phạm Văn Tùng (trú xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc), Bùi Văn Phường và Hoàng Văn Dương (cùng trú xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc). Hiện lực lượng tìm kiếm cứu nạn ở Thanh Hóa, Nghệ An đang tiếp tục tìm kiếm các ngư dân mất tích.

Trước đó, trưa 3-12, hai anh em Nguyễn Văn Chung và Nguyễn Văn Giám (trú phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, Nghệ An) điều khiển tàu cá vào bờ thì gặp gió to, sóng lớn nhấn chìm. Sau 4 tiếng bơi trên biển, anh Chung và anh Giám vào được bờ khu vực xã Xuân Hội (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) trong tình trạng kiệt sức, đói lả. Người dân đã đưa hai anh em về ủ ấm, ăn uống và tạo điều kiện trở về nhà.

Đến tối 6-12, các lực lượng cứu nạn, người dân địa phương vẫn chưa tìm thấy ngư dân Nguyễn Phục Hưng (ngụ xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) bị mất tích trên vùng biển TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Trước đó, lúc 21 giờ ngày 5-12, trên đường ra vùng biển cách cửa biển Đà Diễn (phường 6, TP Tuy Hòa) hơn một hải lý, tàu cá PY 6689 TS do anh Trần Văn Thành (ngụ phường 6) làm thuyền trưởng bị giông lốc, sóng lớn đánh úp. Lúc xảy ra tai nạn, trên tàu cá có ba ngư dân. Thuyền trưởng Thành và ngư dân Nguyễn Văn Giỏi vào được bờ; riêng anh Hưng bị mất tích.