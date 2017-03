Chín căn nhà bị sạt xuống sông

Theo Khu Đường sông (Sở GTVT), vụ sạt tại huyện Bình Chánh có chiều dài 30 m, rộng 10 m tính từ bờ vào. Đây là khu dân cư có từ lâu nên không thể xác định được là có vi phạm hành lang an toàn của kênh Xóm Củi hay không. Còn vụ sạt tại Cần Giờ có chiều dài 50 m, rộng 15-35 m. Ngoài kéo sập hai căn nhà xuống sông, vụ sạt này còn gây hư hỏng một căn nhà khác. Khu vực sạt này nằm trong danh sách 45 điểm có nguy cơ sạt lở cao đã được cảnh báo. Tất cả các vụ sạt đều không có thiệt hại về người. Không thấy có cảnh báo gì Lâu nay người dân sống ở đây không hề nghe xã, huyện hay cơ quan nào cảnh báo khu vực này dễ bị sạt lở. Nhà cửa, bờ kênh bao mùa mưa, triều cường cũng bình thường chứ không có hiện tượng gì lạ. Nhưng sạt đã bất ngờ xảy ra và kéo nhà của người dân xuống sông. Bà ĐẶNG THỊ BẠCH LAN, ngụ ấp 4, xã Bình Hưng Nguyên nhân có thể do bờ đất quá tải Đoạn kênh Xóm Củi này có mặt cắt rộng khoảng 36-37 m nên tác động từ sà lan khi chạy ngang qua là có nhưng không nhiều. Nguyên nhân sạt một phần do trên bờ có nhiều nhà bê tông đã làm cho bờ quá tải. Thêm nữa, do đây là khúc cong nên đất bờ kênh lâu ngày sẽ mềm ra. Cộng với quá tải bên trên nên đã gây ra sạt chứ không phải sạt do bờ bị hở hàm ếch. Ông LÊ QUANG MINH TRÂM, Trưởng trạm Quản lý đường thủy nội địa số 1 - Khu Đường sông