Chín cầu thủ bán độ bị phạt tù

Sáng 25-8, TAND tỉnh Ninh Bình đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử chín cựu cầu thủ của CLB The Vissai Ninh Bình và bị cáo Đào Đức Lợi (ngụ An Dương, Hải Phòng) về tội đánh bạc. Các cầu thủ này đã móc nối, làm độ và bán độ trong trận đấu giữa đội The Vissai Ninh Bình với đội Kelantan - Malaysia (đấu tại Malaysia). Trong trận này, mặc dù đội The Vissai Ninh Bình thắng 3-2 nhưng người xem nhận thấy các cầu thủ này thi đấu “có vấn đề”.

Cá độ, làm độ và bán độ

7 giờ 30 sáng 25-8, chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán Nguyễn Thành Đoàn (Phó Chánh án TAND tỉnh Ninh Bình) đã tuyên bố khai mạc phiên tòa. Các bị cáo - cầu thủ ra tòa với thái độ khép nép, tỏ thái độ biết lỗi. Phiên xử không có luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Tòa triệu tập hai cầu thủ của CLB Ninh Bình là Hoàng Danh Ngọc, Bùi Văn Hà cùng lãnh đạo CLB nhưng những người này vắng mặt do bận thi đấu.

Sau phần thủ tục, VKSND tỉnh Ninh Bình công bố cáo trạng truy tố các bị cáo. Theo đó, trước trận đấu với đội Kelantan (Malaysia) vào ngày 15-3, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã rủ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng cùng hai hậu vệ Lê Quang Hùng và Lê Văn Duyệt tham gia cá độ trong khuôn khổ vòng bảng AFC Cup.

Các bị cáo tại tòa (bị cáo - cựu tiền vệ Trần Mạnh Dũng đứng bên phải). Ảnh: CTV

Tiếp đó, sau khi lên đường đến Malaysia, tại nơi nghỉ ngơi của các cầu thủ, Trần Mạnh Dũng rủ thêm một số cầu thủ khác trong đội cùng tham gia chung độ, bắt kèo với tổng số tiền cá độ là 2 tỉ đồng. Trong trường hợp nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, thắng sẽ chia đều cho các thành viên chung độ.

Sau khi rủ được nhiều cầu thủ tham gia, Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng liên lạc với Lợi đặt độ và được chấp thuận với số tiền 1,02 tỉ đồng. Với chiến thắng 3-2 trước đội Kelantan, các cầu thủ thắng cá độ được nhận 800 triệu đồng.

Về đến TP.HCM vào ngày 19-3, Trần Mạnh Dũng đã yêu cầu Lợi gửi tiền qua một người bạn của Nguyễn Mạnh Dũng. Các cầu thủ (đá chính) Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ và Nguyễn Văn Hưng mỗi người được 85 triệu đồng. Những cầu thủ còn lại gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng mỗi người nhận 75 triệu đồng. Ngoài ra, để bưng bít thông tin, Trần Mạnh Dũng đưa 20 triệu đồng cho tiền vệ Lê Văn Thắng dù anh này không tham gia cá độ.

Mức án khá nhẹ cho các cầu thủ

Tại tòa, hầu hết cầu thủ đều thừa nhận và ân hận về hành vi của mình. họ khai rằng chỉ vì chút lợi lộc mà đã đánh mất chính mình trong mắt người hâm mộ. Riêng bị cáo Trần Mạnh Dũng ban đầu khai báo quanh co nhưng trước lập luận của chủ tọa phiên tòa, cuối cùng Dũng cúi đầu nhận tội. Bị cáo Đào Đức Lợi thừa nhận hành vi phạm tội của mình là trực tiếp nhận độ, không phải là môi giới như đã khai ban đầu.

Trong vụ án này, các bị cáo (là cầu thủ) được xem xét cho hưởng các tình tiết giảm nhẹ như khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải và đã nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi trước đó. Bản thân các bị cáo cũng đã có nhiều đóng góp cho câu lạc bộ cũng như cho bóng đá nước nhà, chưa có tiền án, tiền sự. Trước khi diễn ra phiên tòa, chủ tịch CLB The Vissai Ninh Bình cũng có đơn xin HĐXX giảm nhẹ cho các bị cáo.

Căn cứ vào hành vi, mức độ phạm tội, HĐXX nhận định bị cáo Trần Mạnh Dũng là người chủ mưu, đề xuất mức chơi, cách chơi và là người nhận tiền chi cho các bị cáo nên phải chịu trách nhiệm chính. Tòa tuyên phạt bị cáo Mạnh Dũng 30 tháng tù giam về tội đánh bạc, đồng thời phạt tiền 25 triệu đồng. Tương tự, bị cáo Đào Đức Lợi bị phạt 30 tháng tù giam và bị phạt 20 triệu đồng.

Với hai bị cáo Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Quang Hùng, tòa nhận định họ là những người thể hiện vai trò tích cực nên xử phạt mỗi người 27 tháng tù treo. Các bị cáo còn lại gồm Lê Văn Duyệt, Phạm Xuân Phú, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Gia Từ và Phạm Anh Tuấn mỗi bị cáo bị 24 tháng tù treo. Áp dụng các hình phạt bổ sung các bị cáo Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng và Lê Quang Hùng mỗi bị cáo 20 triệu đồng, các bị cáo còn lại mỗi bị cáo 15 triệu đồng.

Được biết trước khi TAND tỉnh Ninh Bình đưa ra xét xử, Liên đoàn Bóng đá châu Á đã ra quyết định tạm đình chỉ mọi hoạt động liên quan đến bóng đá đối với chín cầu thủ của The Vissai Ninh Bình tham gia cá độ, làm độ. Theo nhiều nguồn tin, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ đưa ra án phạt cụ thể với nhóm cầu thủ trên liên quan đến việc hành nghề của họ.

ĐẶNG TRUNG