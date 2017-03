Chín năm chưa xử xong một vụ đánh bạc

Phải thay đổi cáo trạng

VKSND thị xã Đồng Xoài sử dụng lại cáo trạng cũ từ năm 2006 là không đúng vì hai lý do: Thứ nhất, Nghị quyết 01/2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã bỏ cách tính “tiền ảo” trong việc xác định giá trị tài sản được sử dụng vào việc đánh bạc. Áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo thì VKS không được tính giá trị “tiền ảo” vào cáo trạng để truy tố. Thứ hai, quyết định giám đốc thẩm của Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Bình Phước đã hủy phần hình phạt của bản án để điều tra, xét xử lại. Do vậy, trong quá trình điều tra, xét xử lại, VKS phải truy tố bị cáo bằng bản cáo trạng mới vì cáo trạng cũ không còn giá trị.

Ngoài ra, Nghị quyết 01/2010 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn về cách xác định tình tiết “với quy mô lớn” được quy định tại khoản 1 Điều 249 BLHS cũng đã có sự thay đổi. Theo đó, hướng dẫn mới đã nâng mức định lượng trong cùng một lần đánh lên 20 triệu đồng (trước là 10 triệu đồng). Đối chiếu với nội dung cáo trạng cũ và các bản án trước, có thể bị cáo Kỉnh không phạm tội tổ chức đánh bạc. Gặp trường hợp này, VKS phải áp dụng Điều 25 BLHS để miễn trách nhiệm hình sự cho Kỉnh về tội tổ chức đánh bạc.

ThS MAI KHẮC PHÚC, giảng viên môn Luật hình sự

ĐH Luật TP.HCM