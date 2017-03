Chín tháng tù vì kẹp cổ công an để giải vây cho em

Theo cáo trạng, tối 19-6, Huy chạy xe máy chở Nguyễn Thanh Tùng, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Khi bị tổ công tác thuộc Công an thị xã Ninh Hòa chặn lại kiểm tra giấy tờ, Huy không xuất trình được nên bị yêu cầu mang xe về công an phường giải quyết. Tuy nhiên, khi thấy Nguyễn Văn Luật là em ruột cũng bị tổ công tác chặn xe vì vi phạm giao thông, Huy nhảy xuống xe và xông vào kẹp cổ, đánh công an. Một công an khác vào hỗ trợ cũng bị Huy đánh tiếp để… giải vây cho em ruột.

HOÀNG VĂN