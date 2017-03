Chỉnh giờ, mở tour tàu ngoại ô cuối tuần

Do đó, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn quyết định tăng tàu, chỉnh giờ và mở tour du lịch cùng tàu ngoại ô dịp cuối tuần!” -ngày 21-4, ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn, thông tin như trên.

Điều chỉnh lịch chạy tàu

Hằng ngày tổ chức chạy 12 đôi tàu khách (không chạy tàu SNT6/7), gồm:

Hai đôi tàu Sài Gòn - Nha Trang - Sài Gòn: SE7/8 và SE1/2

Ba đôi tàu khách thống nhất Sài Gòn - Hà Nội - Sài Gòn: SE3/4, SE5/6 và TN1/2.

Bốn đôi tàu khu đoạn: Sài Gòn - Vinh SE21/22, Sài Gòn - Quy Nhơn SE25/26, Sài Gòn - Nha Trang SNT5/SNT2 và Sài Gòn - Phan Thiết SPT1/2.

Chỉnh giờ tàu ngoại ô Sài Gòn - Dĩ An - Sài Gòn:

(bỏ tàu SNT6/7, điều chỉnh giờ tàu SPT2, SNT5, SE25).

Lưu ý: Hành khách đi tàu ngoại ô mua vé trên tàu hoặc tại quầy hướng dẫn ga Sài Gòn

Bảng giờ tàu ngoại ô:





Mở tour tàu ngoại ô cuối tuần:



Thời gian: Một ngày (thứ bảy hoặc Chủ nhật)





07 giờ 30: Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại Ga Sài Gòn (1 Nguyễn Thông, quận 3, có bãi gửi xe máy) đón lên tàu SE6, khởi hành đi Dĩ An lúc 8 giờ, quý khách tự do nghỉ ngơi, ngắm cảnh từ những khung cửa sổ của toa tàu.

08 giờ 45: Tàu đến Ga Dĩ An, xe và HDV đón quý khách đến với Khu Du Lịch Thủy Châu (cách ga Dĩ An 6,4 km, địa chỉ: 55, tỉnh lộ 743C, Bình Thắng, Dĩ An), là nơi cuốn hút du khách bởi sự trẻ trung, năng động và những hoạt động giải trí - dã ngoại vô cùng hấp dẫn.







Với diện tích hơn 18 ha, với rừng cây, sông suối, thác nhân tạo sẽ giúp bạn tạm thời thoát khỏi không gian ô nhiễm, huyên náo thường nhật của những thành phố công nghiệp và hòa mình vào một không gian thiên nhiên trong lành.



Những con đường nhỏ đầy thơ mộng để bạn rảo bước và cho phép mình “thả hồn” một chút. Thỏa thích bơi lội trong dòng nước mát giữa tiết trời nóng bức. Tắm suối chán chê bạn có thể tiếp tục chuyển qua tắm hồ… bơi.



Quý khách tự túc ăn trưa tại nhà hàng trong khu du lịch hoặc mang theo thức ăn.

16 giờ: Xe ô tô đưa quý khách về ga Dĩ An đón chuyến tàu SPT1 lúc 17giờ 35, đến TP.HCM lúc 18 giờ 35, kết thúc chuyến hành trình.

Giá trọn gói: 160.000 VND/khách

CHI PHÍ BAO GỒM :

· Xe du lịch đưa đón Ga Dĩ An - KDL Thủy Châu - Ga Dĩ An, vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh khứ hồi: Sài Gòn - Dĩ An - Sài Gòn. Vé tham quan trọn gói KDL Thủy Châu.

· Hướng dẫn viên du lịch sẽ hướng dẫn phục vụ suốt tuyến.

· Khách được bảo hiểm trọn tour với phí bồi thường cao nhất: 10.000.000 đồng.

· Quà tặng: Mỗi khách được tặng nón du lịch, khăn lạnh, nước tinh khiết

LƯU Ý : Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 1 vé. Trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 10 tuổi mua nửa vé.

Đặt mua tour tại tổng đài 0838436528 hoặc các quầy vé tại ga Sài Gòn

CHI NHÁNH VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT SÀI GÒN

Trụ sở chính: 01 Nguyễn Thông, phường 9, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Tổng đài bán vé: 083 8436528: phòng vé ga Sài Gòn: 0911499965

Website: phongvesaigon.com Email: tongdaicnsg@gmail.com