Chính phủ chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý gian lận, trốn thuế

Chính phủ cũng giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, chống gian lận, trốn thuế; kiểm soát chi chặt chẽ, tiết kiệm, bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước năm 2015.

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, chủ động điều hành hiệu quả chính sách tiền tệ, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, bảo đảm ổn định thị trường tiền tệ, tỉ giá và thanh khoản của nền kinh tế, nhất là dịp cuối năm.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng chủ lực; mở rộng thị trường, tập trung khai thác lợi thế xuất khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia. Chuẩn bị kế hoạch cung ứng đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào dịp cuối năm và tết Nguyên đán. Tích cực triển khai công tác chuẩn bị thực thi các Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EU) và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhất là việc rà soát, điều chỉnh luật pháp, chính sách, cải cách thủ tục hành chính.

Đặc biệt, Chính phủ giao Bộ Công an tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là dịp cuối năm. Thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.