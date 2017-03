Chính phủ chỉ đạo theo dõi chặt động đất ở Quảng Nam

Kết quả nghiên cứu cần sớm tổng hợp báo cáo Thủ tướng và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Như tin đã đưa, từ khi thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My) tích nước đến nay, chính quyền địa phương cùng người dân đã ghi nhận khoảng 200 vụ rung chuyển trong lòng đất cùng những tiếng nổ. Trong hai ngày 30-11 và 1-12, đoàn công tác của Viện Địa chất và Viện Vật lý Địa cầu đã về khảo sát hiện tượng trên. Bước đầu các chuyên gia kết luận những rúng động và tiếng nổ thời gian qua tại huyện Bắc Trà My là do động đất kích thích. Nguyên nhân là do hoạt động của đới đứt gãy theo hướng tây bắc - đông nam ở bờ trái của Sông Tranh có trước khi xây thủy điện. Tuy nhiên, nước từ lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 đã thẩm thấu làm giảm kết cấu đất đá, giải phóng năng lượng nhanh, kích hoạt vào đới đứt gãy tạo ra động đất kích thích.

