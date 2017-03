Chính phủ chi hơn 361 tỉ đồng xử lý ô nhiễm ở 27 tỉnh

Theo đó, 27 tỉnh được hỗ trợ gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hòa Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đồng Tháp, An Giang, Bến Tre, Long An, Bạc Liêu, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Sóc Trăng.