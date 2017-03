Chính phủ ra công điện đảm bảo trật tự ATGT dịp lễ, tết

Theo đó, yêu cầu Bộ GTVT chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có phương án tăng cường năng lực vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi tối đa cho người dân đi lại trong các dịp kể trên; kiểm soát chặt chẽ, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tiêu cực trong hoạt động vận tải. Yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuần tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông; bố trí đủ lực lượng và phương tiện sẵn sàng giải tỏa cứu nạn kịp thời khi xảy ra va chạm hoặc tai nạn giao thông…

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng nhiều đơn vị liên quan cũng được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về an toàn giao thông. Bên cạnh đó, “UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương chỉ đạo Ban An toàn giao thông của địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức thực hiện đồng bộ và hiệu quả các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông …” - công điện nêu rõ.