Chính quyền nhận sai, tòa nói đúng luật

Dự án khu du lịch sinh thái Sơn Tiên được hình thành ra sao?Tháng 7-2004, Công ty cổ phần Sơn Tiên có quyết định đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái - nuôi trồng thủy sản và bảo tồn động vật hoang dã lâm trại Sơn Tiên tại ấp Đồi Phước Khả, xã An Hòa, TP Biên Hòa với diện tích đất sử dụng gần 380ha, tổng mức đầu tư trên 971 tỉ đồng. Nguồn vốn đầu tư do các cổ đông của công ty này góp vốn và nguồn do công ty huy động vốn tín dụng. Ngày 15-11-2004, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định thu hồi 373,62ha giao cho Công ty cổ phần Sơn Tiên. Từ đây nhiều vụ khiếu nại đất đai xảy ra và có bảy người bị bắt ngồi tù do “chống người thi hành công vụ”.