Chính quyền quận 12 cầu cứu UBND thành phố

Hàng chục cơ sở dệt nhuộm xả thải thẳng ra rạch Cây Liêm trên đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, nước bẩn từ đây đổ ra kênh Tham Lương.



Phạt thì cứ phạt

Chồng chéo

Nhiều nhưng không mạnh



Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp vi phạm nặng và kéo dài, nhưng cơ quan chức năng đành bó tay do luật Doanh nghiệp không cho phép thu hồi giấy phép kinh doanh đơn vị gây ô nhiễm môi trường. Theo phân cấp hiện nay có rất nhiều cơ quan có chức năng kiểm tra môi trường, từ Trung ương đến tổng cục Môi trường, cục Cảnh sát môi trường; thành phố có sở Tài nguyên và môi trường, ban quản lý khu chế xuất và khu công nghiệp, địa phương có UBND phường/xã, quận/huyện… Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các cơ quan này không chặt chẽ cùng sự phân cấp trên dẫn tới sự đùn đẩy trách nhiệm. Ví dụ, sở Tài nguyên và môi trường kiểm tra xử phạt thì sở phải có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, do doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền kiểm tra của quận/huyện. Thế là, địa phương vốn là cơ quan gần dân, trực tiếp nhận phản ánh của dân, rõ hơn ai hết quá trình hình thành, hoạt động của doanh nghiệp lại… “đứng ngoài nhìn”.Vì vậy, một văn bản hướng dẫn thống nhất của các ngành liên quan là rất cần thiết, nếu không, việc xử lý tình trạng này chỉ là “đánh trống bỏ dùi”.

Ngoài dệt may Thái Tuấn vừa bị cảnh sát môi trường phát hiện vi phạm về môi trường, trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận còn 27 công ty, cơ sở sản xuất khác tại khu phố 4 và 5 từng bị UBND thành phố xử phạt nhưng tiếp tục gây ô nhiễm.Ba năm gần đây, thanh tra sở Tài nguyên và môi trường và phòng cảnh sát môi trường Công an thành phố liên tục tham mưu UBND thành phố xử phạt gần 30 doanh nghiệp (năm 2009: 3 trường hợp; năm 2010: 13 trường hợp; năm 2011: 8 trường hợp), trong đó có nhiều đơn vị vi phạm liên tiếp cả ba năm. Theo phòng cảnh sát môi trường thành phố, rất nhiều trường hợp khi bị bắt quả tang đều có hình thức xử lý môi trường đối phó, hoặc chôn ống ngầm lén xả thải thẳng ra môi trường…Cơ sở Phạm Văn Long (dệt nhuộm, gia công vải) là một điển hình. Năm 2009, cơ sở bị phạt trên 81 triệu đồng, năm 2010 bị phạt trên 200 triệu đồng, năm 2011 bị phạt trên 100 triệu đồng vì xả khí bụi, nước thải vượt tiêu chuẩn vào nguồn không cho phép. Hay công ty Tân Phú Cường (nhuộm) liên tiếp từ năm 2009 đến nay bị phạt từ 32 – 290 triệu đồng/năm do xả nước thải ra kênh Tham Lương, khí bụi vượt tiêu chuẩn…Hàng loạt các đơn vị dệt nhuộm khác như công ty TNHH Thiên Phú Thịnh, cơ sở Nguyễn Quốc Huy, cơ sở Song Thành, cơ sở Vinh Phượng… dù bị xử phạt vi phạm nhiều lần nhưng đến nay chưa có phúc tra việc chấp hành quyết định, hoặc bị UBND quận đề nghị sở Tài nguyên và môi trường tiếp tục xử lý do đơn vị chưa chấp hành quyết định xử phạt.UBND quận 12 cho rằng, nguyên nhân lớn nhất khiến việc vi phạm môi trường không dứt điểm được là do đã quá thời hạn khắc phục ô nhiễm môi trường theo quyết định đưa ra nhưng sở Tài nguyên và môi trường, phòng cảnh sát môi trường thành phố chưa tổ chức kiểm tra việc chấp hành xử phạt, cũng như chưa đưa ra biện pháp xử lý tiếp theo.Nguyên nhân khác: chưa có sự phối hợp, thống nhất trong kiểm tra, xử phạt, thêm nữa, cơ quan chức năng quận không có quyền kiểm tra đa số những đơn vị vi phạm nằm trên địa bàn mình, do thuộc quyền quản lý của thành phố.Trao đổi với phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị, ông Nguyễn Quốc Hùng, đội trưởng đội tham mưu, phòng cảnh sát môi trường thành phố, giải thích: “Trung bình một năm chúng tôi làm được 300 vụ, trong khi lực lượng của phòng chỉ gần 30 người, riêng việc xử lý sự vụ đã khó xuể, nói gì đến việc tái kiểm tra!”Ông Hùng cho rằng cảnh sát môi trường chỉ xử lý được mặt nổi vấn đề, nên vai trò địa phương rất quan trọng trong việc tái thanh kiểm tra, giải quyết dứt điểm ô nhiễm. “Chưa kể, khi luật pháp nghiêm minh hơn, nếu vi phạm nhiều lần mà bị đóng cửa, nguy cơ phá sản cao thì không doanh nghiệp nào dám làm bậy”, ông Hùng nói thêm.Theo Lê Quỳnh (SGTT)