Chính quyền thua kiện người dân

Theo Nguyễn Long - Hoài Nam (TNO)



Theo đó, chỉ hỗ trợ vật kiến trúc và cây trái, hoa màu trên đất mà không bồi thường diện tích đất với lý do đất của ông Thạnh là hoang hóa. Tại phiên tòa, ông Thạnh đã xuất trình nhiều giấy tờ chứng minh diện tích đất của mình đã được đăng ký trong sổ mục kê đất đai, đóng thuế sử dụng ổn định từ năm 1988 đến nay.Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông Thạnh và buộc UBND H.Châu Đức ban hành lại quyết định, lập phương án để bồi thường cho ông Thạnh theo đúng quy định.* Cùng ngày, Tòa hành chính, TAND TP.HCM mở 2 phiên tòa xét xử công khai, chấp nhận đơn kháng cáo của ông Nguyễn Mạnh Thắng (ngụ P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) và ông Lê Huy Sáu (ngụ P.Bình Hòa, TX.Thuận An, Bình Dương), tuyên hủy Quyết định số 2406 ngày 25.3.2009 và Quyết định số 531 ngày 3.2.2010 của UBND Q.Thủ Đức.Hai hộ ông Thắng và ông Sáu bị ảnh hưởng trong dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò. Ngày 25.3.2009 và 3.2.2010, UBND Q.Thủ Đức ban hành quyết định (do ông Lê Văn Lộc, Phó chủ tịch ký) chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và thu hồi mặt bằng trong dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò, trong đó 2 hộ này được áp giá đền bù đất nông nghiệp xen cài khu dân cư là 1.896.000 đồng/m2.Cho rằng đất và nhà của mình phải được đền bù với giá 4,1 triệu đồng/m2 mới đúng quy định, hai ông làm đơn khiếu nại lên Chủ tịch UBND Q.Thủ Đức và UBND TP.HCM, nhưng đã bị bác đơn.Đầu năm 2012, ông Thắng và ông Sáu khởi kiện ra TAND Q.Thủ Đức, đề nghị tòa hủy quyết định áp giá đền bù không đúng quy định của UBND Q.Thủ Đức, nhưng không được chấp nhận; sau đó hai ông kháng cáo lên TAND TP.HCM.