Chính quyền Ukraine triệu tập toàn bộ quân dự bị động viên

Binh sỹ Ukraine. (Nguồn: EPA)

Thông tin trên được ông Andriy Paruby, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine cho biết hôm 2-3 đồng thời thông báo một yêu cầu từ phía quân đội đề nghị Bộ Ngoại giao tìm kiếm sự giúp đỡ đảm bảo an ninh từ Mỹ và Anh.



Sắc lệnh của ông Paruby nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Ukraine "sẽ tổ chức và huấn luyện cho một số lượng cần thiết những công dân trong độ tuổi quân dịch". Ông Paruby cũng cho biết các lực lượng vũ trang Ukraine sẽ tăng cường an ninh tại các cơ sở năng lượng của nước này.



Trong một diễn biến khác, lực lượng biên phòng Nga cho biết có tới 675.000 người Ukraine đã chạy sang Nga trong khoảng thời gian từ tháng Một-tháng Hai năm nay và có dấu hiệu của một "thảm họa nhân đạo" - hãng thông tấn nhà nước Nga Itar-Tass cho biết.



"Nếu 'hỗn loạn cách mạng' ở Ukraine tiếp tục, hàng trăm ngàn người tị nạn sẽ tràn vào khu vực biên giới Nga," Itar-Tass dẫn lời cơ quan biên phòng cho biết.

Theo TTXVN