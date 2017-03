Chính thức gỡ vướng cho xe nhiều đời chủ

Theo đó, từ ngày 15-4-2013 đến 31-12-2014, những xe mua bán qua nhiều đời chủ nhưng không có chứng từ chuyển nhượng sẽ được cấp đăng ký lại theo thủ tục đơn giản.

Trường hợp sang tên, di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác thì phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để nộp hồ sơ. Sau khi rút hồ sơ gốc, chủ xe đến cơ quan đăng ký xe nơi mình đăng ký thường trú để nộp hồ sơ.

Điều khiến dư luận băn khoăn là ngày Thông tư 12 có hiệu lực (15-4) cũng đúng là ngày quy định xử phạt lỗi xe không chính chủ theo Thông tư 11 vừa được Bộ Công an ban hành vài ngày trước. Điều 9 Thông tư 11 nêu rõ: Xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (điểm e khoản 3 và điểm c khoản 6 Điều 33 Nghị định số 34). Vậy mức xử phạt sẽ theo Nghị định 34/2010 là 100.000-200.000 đồng đối với xe máy và 1-2 triệu đồng đối với ô tô; hay là theo Nghị định 71/2012, 800.000 đồng-1,2 triệu đồng đối với xe máy và 6-10 triệu đồng đối với ô tô?

Ông Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục CSGT đường bộ - đường sắt (Bộ Công an), giải thích: Điều 1 của Thông tư 11 đã nói rõ thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 34 và Nghị định 71, viết gọn là Nghị định 34. Do đó, thông tư đã trích dẫn gọn là theo Nghị định 34 chứ không trích dẫn theo Nghị định 71 nữa. Vì thế, khi đọc Điều 9: Xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (điểm e khoản 3 và điểm C khoản 6 Điều 33 Nghị định số 34) mà đối chiếu với Nghị định 34 thì rõ ràng không thấy các điều khoản này. Nhưng nếu đối chiếu với Nghị định 71 thì sẽ thấy. Do đó, mức xử phạt sẽ theo Nghị định 71 chứ không phải theo Nghị định 34.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho rằng việc xử phạt lỗi không chính chủ như Thông tư 11 của Bộ Công an là không hợp lý. “Bộ Công an nên tiếp tục dừng xử phạt cho đến ngày 31-12-2014. Sau ngày đó, nếu những ai chưa thực hiện thì mới bị xử phạt nghiêm theo nghị định xử phạt giao thông mới” - ông Hùng nói.

THÀNH VĂN