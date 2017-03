Chính thức khai trừ Đảng ông Xuân Thanh

Chiều 16-9, tại Hậu Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương Nguyễn Thanh Sơn đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh, Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011-2016. Do ông Trịnh Xuân Thanh không có mặt nên đại diện Chi bộ 3 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang đã nhận quyết định này.



Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trao đổi với báo chí sau buổi công bố quyết định. Ảnh: GIA TUỆ

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM sau khi kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Do ông Thanh vắng mặt nên Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang chỉ đạo chi bộ nơi ông Thanh sinh hoạt trước đây có trách nhiệm triển khai lại quyết định này cho ông Thanh. Sau khi bị khai trừ Đảng, ông Trịnh Xuân Thanh không còn là cán bộ do trung ương quản lý. Hiện giờ ông Thanh là cán bộ do Tỉnh ủy Hậu Giang quản lý, do vậy các bước tiếp theo của quy trình xử lý ông Thanh sẽ do Hậu Giang chịu trách nhiệm thực hiện”.

Trong khi đó, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, cho biết: “Chi bộ 3 Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang - nơi ông Thanh sinh hoạt Đảng, đã nhận quyết định khai trừ và sẽ triển khai lại cho ông Thanh. Thời gian tới, nếu ông Thanh vẫn vắng mặt không lý do thì tỉnh căn cứ theo quy định về quản lý cán bộ, công chức để xử lý”.

• Trước đó, ngày 15-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 163 Bộ luật Hình sự xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và các đơn vị thành viên.

C46 cũng ra quyết định khởi tố bị can đối với các ông Vũ Đức Thuận (nguyên ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc PVC), Nguyễn Mạnh Tiến (phó tổng giám đốc), Trương Quốc Dũng (nguyên phó tổng giám đốc) và Phạm Tiến Đạt (nguyên kế toán trưởng). Bốn người này bị khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự. Lệnh bắt tạm giam và khám xét nhà và nơi làm việc đối với các bị can nêu trên đã được thực hiện.

Đây là vụ án được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cơ quan tố tụng làm rõ liên quan đến các sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh thời còn làm lãnh đạo PVC. Theo nguồn tin của chúng tôi, C46 đã nhiều lần triệu tập ông Thanh để làm rõ các sai phạm trong quá trình điều hành PVC gây thua lỗ gần 3.300 tỉ đồng nhưng ông Thanh không chấp hành.