Ðánh thuế cao với tài nguyên không tái tạo

Theo đó, mức thuế suất thuế tài nguyên được xác định theo nguyên tắc tài nguyên không có khả năng tái tạo thì thuế suất cao, tài nguyên có khả năng tái tạo thì thuế suất thấp.

Dự kiến đa số các kim loại thuộc nhóm khoáng sản kim loại có mức thuế suất tăng từ 7% lên 10%. Riêng vàng tăng từ 9% lên 12%. Trong nhóm khoáng sản không kim loại, kim cương, rubi, sapphire, ôpan quý... được đề nghị mức thuế suất cao (15% và 20%) để hạn chế khai thác.

Với nhóm gỗ rừng tự nhiên, mức thuế suất được dự kiến ở mức rất cao. Cụ thể, gỗ nhóm I mức thuế suất là 35%, gỗ nhóm II 30%, gỗ nhóm III, IV là 20%; gỗ nhóm V, VI, VII, VIII và các loại gỗ khác là 15%. Riêng trầm hương, kỳ nam là loại gỗ quý, có giá trị kinh tế cao nên áp mức thuế suất 25%.

Đối với dầu thô, khí thiên nhiên, khí than, thuế suất được xác định lũy tiến từng phần theo sản lượng khai thác bình quân mỗi ngày và có phân biệt giữa “dự án khuyến khích đầu tư” và “dự án khác”. Các mức thuế suất đều được giữ nguyên (6%-27% đối với dầu thô và 1%-10% đối với khí thiên nhiên, khí than). Riêng khí thiên nhiên, khí than có sản lượng khai thác đến 5 triệu m3/ngày hiện đang áp dụng mức thuế suất 0%, nay khung thuế suất mới là 1%-30% nên phải tăng mức thuế suất lên 1% cho phù hợp.

Với mức thuế suất thuế tài nguyên như dự kiến, số thu thuế tài nguyên mỗi năm khoảng 27.360 tỉ đồng. Trong đó, thuế từ dầu khí khoảng 24.000 tỉ đồng, chiếm 87,7% tổng số thu thuế tài nguyên.

HX (Theo chinhphu.vn)