Ðình chỉ công tác đối với vị chủ tịch UBND xã đánh bạc

Quyết định của UBND huyện Từ Liêm nêu rõ, ông Nguyễn Văn Dũng sẽ tạm nghỉ điều hành hoạt động UBND xã Ðại Mỗ để kiểm điểm cá nhân kể từ ngày 20-7-2010.

Trước đó, ngày 16-7, Bí thư Ðảng ủy Công an thị xã Cửa Lò (Nghệ An) đã có công văn gửi Ðảng ủy xã Ðại Mỗ và Thường trực huyện ủy Từ Liêm, thông báo vụ ông Nguyễn Văn Dũng tham gia đánh bạc. Vụ việc xảy ra vào 21 giờ 30 phút ngày 10-7-2010, tại phòng 511, khách sạn TOGI, thị xã Cửa Lò, các chiến sĩ Phòng PC 45 Công an Nghệ An bắt quả tang bốn người đang đánh bạc. Trong số này có ông Nguyễn Văn Dũng, SN 1958, trú tại xã Ðại Mỗ; hiện là Ðảng ủy viên, Chủ tịch UBND xã Ðại Mỗ, là đảng viên thuộc Huyện ủy Từ Liêm quản lý.

Theo PV (ND)