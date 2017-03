10 năm TP.HCM thực hiện Nghị quyết 20 của Bộ Chính trị: Kinh tế phát triển, xã hội ổn định...

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế - Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với vị trí, vai trò của TP. Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao. - Kết cấu hạ tầng vốn đã yếu kém, ngày càng quá tải, bất cập, ngày càng gây bức xúc cho nhân dân, cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân; quy hoạch và quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ phát triển và còn nhiều yếu kém. Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước nội thị, ô nhiễm môi trường vẫn nghiêm trọng, có mặt ngày càng gay gắt hơn. - Phát triển văn hóa chưa tương xứng với vị trí và tiềm năng của TP, chưa thể hiện tốt vai trò nền tảng tinh thần xã hội. Phát triển giáo dục - đào tạo, y tế còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là tình trạng quá tải ở các bệnh viện chuyên khoa ngày càng nghiêm trọng. - An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây bất ổn; cải cách tư pháp còn hạn chế, chưa đồng bộ ở một số lĩnh vực. - Kết quả công tác xây dựng Đảng trên một số mặt còn hạn chế, yếu kém. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, suy thoái đạo đức, lối sống, quan liêu, tham nhũng; công tác quản lý, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Quy trình, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp; tình trạng cửa quyền, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ trong giải quyết công vụ vẫn còn tồn tại. Chỉ rõ nguyên nhân yếu kém Những tồn tại, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân (cả chủ quan và khách quan) nhưng chủ yếu là do: - Năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, công tác quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền TP còn hạn chế. TP chưa quan tâm đúng mức việc tổng kết thực tiễn; chưa kiên trì, đeo bám kiến nghị với các cơ quan trung ương về cơ chế, chính sách có tầm chiến lược, đặc thù trong xây dựng, phát triển TP; chưa có được các chủ trương, biện pháp mang tính đột phá để phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân. - Cơ chế, chính sách, quy định pháp luật chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị loại đặc biệt; chưa có cơ chế, chính sách phát huy tiềm năng, tạo sức mạnh liên kết của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; bố trí vốn đầu tư quá ít so với quy hoạch phát triển giao thông vận tải TP.HCM được duyệt; chưa thực hiện chủ trương “tăng tỉ lệ điều tiết cho ngân sách TP đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa trung ương và TP”. Một số bộ, ngành trung ương chưa chủ động phối hợp với TP để triển khai thực hiện Nghị quyết 20 và Kết luận 15 của Bộ Chính trị để giải quyết một số vấn đề cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của trung ương. - Thu nhập bình quân đầu người năm 2011: bằng 2,4 lần. So sánh TP.HCM và cả nước - Diện tích tự nhiên: 0,6% - Dân số: 8,56% - Đóng góp GDP: 21,3% - Đóng góp vào tổng thu ngân sách Nhà nước: 29,38% - Khách du lịch quốc tế: 58,33%; doanh thu du lịch: 43,72% - Kim ngạch xuất khẩu: 27,9% - Kim ngạch nhập khẩu: 26%