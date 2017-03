10 ngày Đại lễ: chi 265 tỉ đồng

Theo ông Hiển, mức kinh phí xác định chi cho Đại lễ ban đầu là 350 tỉ đồng. Sau khi xác lập dự toán, chi trực tiếp cho Đại lễ là gần 271 tỉ đồng. Tuy nhiên, mức thực chi đến nay xác định là hơn 265 tỉ đồng. Mức chi trên tập trung cho 3 nội dung chính.



Thứ nhất là hoạt động tuyên truyền và các hoạt động văn hóa nghệ thuật, dự kiến chi hơn 252 tỉ đồng, trên thực tế con số chi ra là hơn 250 tỉ đồng. Thứ hai là chi cho các hoạt động của lễ tân, dự toán chi ban đầu là 10 tỉ đồng, thực tế chi 7,6 tỉ. Khoản cuối cùng là chi cho quà tặng, dự toán chi ban đầu là 9,2 tỉ, đến nay thanh toán hết hơn 8,2 tỉ.





Toàn cảnh sân khấu chương trình "Thăng Long - Hà Nội: thành phố rồng bay"- Ảnh: TTXVN



Theo XUÂN LONG - THÂN HOÀNG (TTO)

Ông Hiển cho biết, mong muốn được biết những thông tin về mức chi phí cho Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội là hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, việc công khai các khoản thu chi này phải tuân theo quy định của pháp luật. Cũng theo ông Hiển, sở dĩ mức chi quyết toán thấp hơn dự toán ban đầu là trong quá trình triển khai các hoạt động TP luôn quán triệt tinh thần tiết kiệm, tránh lãng phí, sai phạm.“Từ chủ trương này chúng ta đã tiết kiệm hàng trăm tỉ đồng, như việc chuyển địa điểm tổ chức đêm văn hóa nghệ thuật từ Hồ Tây về sân vận động Mỹ Đình cũng đã cắt giảm chi phí một khoản tiền lớn”, ông Hiển nói.Giải thích về nguyên nhân chi phí tăng so với dự toán ban đầu, ông Hiển cho biết do TP đã tập trung cho công trình dự án kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long, Hà Nội, cho an sinh xã hội, xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục - đào tạo, phát triển giao thông nông thôn.Cũng trong sáng nay, HĐND TP nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế (HĐND TP) về việc thu chi ngân sách năm 2010 của TP.Theo đó, việc chi ngân sách TP năm 2010 tăng so với dự toán đầu năm 14,9%, trong đó chi đầu tư phát triển 12%, chi thường xuyên tăng 21,3%.