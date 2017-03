100% cử tri đồng ý giới thiệu ông Trương Hòa Bình ứng cử ĐBQH

Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Trương Hòa Bình sinh năm 1955, quê Cần Giuộc, Long An. Ông là ĐBQH khóa XII, XIII, từng giữ các chức vụ: Phó giám đốc Công an TP.HCM kiêm thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, viện trưởng VKSND TP.HCM, thứ trưởng Bộ Công an...