100 nữ doanh nhân nhận Cúp Bông hồng vàng 2010

Đây là giải thưởng thường niên do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức. Giải thưởng nhằm tôn vinh những nữ doanh nhân đã có những thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và nâng cao đời sống của người lao động.

Đánh giá về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và đóng góp cho cộng đồng, Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban chỉ đạo giải thưởng, cho biết hiện nay số doanh nghiệp do chị em điều hành hoặc làm chủ chiếm tới trên 20% tổng số doanh nghiệp ở Việt Nam. Đây là tỉ lệ rất cao so với thế giới. Các doanh nhân nữ cũng thường đi đầu trong các hoạt động xã hội, từ thiện. Như vậy, vị trí của doanh nhân nữ không chỉ có ý nghĩa trong tăng trưởng kinh tế mà còn có đóng góp tích cực vào việc giải quyết các vấn đề xã hội. Theo thống kê, cả nước hiện có hơn 100.000 doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo.

